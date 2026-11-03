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Cristoiu explică lecția Bulgariei pentru România: Acolo a câștigat Călin Georgescu/Iotova a fost și mai violentă pe ideea de pace

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Deși a fost etichetată ca rusofilă sau chiar putinistă, bulgarii au ales-o pe Iliana Iotova ca șefă a statului. Noua președintă a Bulgariei a avut un discurs și mai radical decât Călin Georgescu, însă acolo nu s-au anulat alegerile, a remarcat publicistul și scriitorul Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Mai mult, Iliana Iotova a fost sunată imediat de șefa Comisiei Europene ca să o felicite pentru victorie, spre deosebire de România, unde Bruxelles-ul a susținut categoric decizia de anulare a alegerilor

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De ce a câștigat Iotova, de fapt

În viziunea lui Ion Cristoiu, Iliana Iotova a câștigat alegerile din țara vecină tocmai pentru că bulgarii au rezonat la etichetarea acesteia de către presă ca fiind putinistă.

Tocmai pentru că i-au pus eticheta (n.r. – de rusofilă) a câștigat, că-s proști. Acolo a fost și mai și ca în Polonia. În campania electorală s-au confruntat, și în primul tur, dar și în al doilea tur, două forțe net diferite. Una întruchipată de Iliana Iotova, care este aproape programul lui Călin Georgescu. Nici Călin Georgescu nu a zis pe nicăieri, ieșiți din Uniune. A zis pace, mai țineți minte?

„Foarte important, doamna în campanie nu a fost prudentă. A fost și mai violentă pe ideea de pace”, a continuat Cristoiu.

O nouă generație de politicieni în UE

În Bulgaria, situația a fost aproape la indigo ca în România, premierul interimar, care a pierdut duminică în fața Ilianei Iotova, susținând ajutorul pentru Volodimir Zelenski

„Fostul premier interimar, un fel de Cioloș, e greu de spus, un Luca Niculescu, era ca și Nicușor Dan. Vedeți, se creează în Uniunea Europeană o nouă generație a celor fără de testicule. Luca Niculescu pare fiul lui Nicușor. E băiat simpatic, dar nu știu… Uitați-vă la Nawrocki, când l-a luat pe ăla (n.r. – la Tribunal constituțional). (…) Ca premier interimer, (Andrei) Gyurov a fost la fel ca Nicușor, până la capăt cu Zelenski”.

Telefonul Ursulei

În continuare, invitatul a mai observat că, spre deosebire de România, unde presa de orientare pro-europeană l-a etichetat imediat pe Georgescu drept pro-rus, în Bulgaria Iotova nu a fost catalagotă astfel.

Diferența este uriașă, dar cel mai important este telefonul Ursulei (von der Leyen) la câteva minute, când nici nu se anunțaseră rezultatele. Ursula le-a dat o lecție proștilor de la noi. Lecția este următoarea, în asemenea împrejurări când ți se dă peste bot și a învins, nu spui că e pro-rusă. Arăți înfrângere. Or ea nu a învins că e pro-rusă.

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