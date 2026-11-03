De ce oferim flori la înmormântări și ni le cumpărăm când suntem triști: ce legătură au florile cu doliul și sănătatea emoțională, încă de acum 60.000 de ani

În timpul celebrelor sale săpături din peștera Shanidar, situată în regiunea Kurdistan din Irak, arheologul american Ralph Solecki a descoperit morminte care conțineau polen și fragmente de flori provenite de la diverse specii de flori sălbatice. El a interpretat acest lucru drept o dovadă că, în urmă cu aproximativ 60.000 de ani, oamenii de Neanderthal ar fi putut așeza flori în jurul celor decedați, la locurile de înmormântare.

De-a lungul timpului, florile au oferit alinare din motive diverse: psihologice, culturale, senzoriale și simbolice. Așadar, de ce ne ajută florile și de ce ne oferă alinare? Și de ce oferim flori cuiva care trece printr-o pierdere, sau ne cumpărăm flori nouă înșine atunci când suntem triști?

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Un gest făcut când cuvintele nu pot fi rostite

Florile au capacitatea de a oferi alinare atunci când cuvintele sunt greu de găsit. În momentele de doliu, un buchet de flori poate fi oferit fără a impune o conversație care ar putea fi dificilă, stânjenitoare sau tulburătoare, relatează Phys Org.

Florile oferă o recunoaștere delicată, într-o manieră discretă. Texturile, culorile, parfumul, formele, structurile și variațiile lor ne pot stimula sau calma simțurile și ne pot îmbunătăți starea de spirit. Florile pot reduce nivelul de stres și pot declanșa, la nivel cerebral, reacții chimice care induc calmul.

Semnificații multiple

Semnificațiile florilor în raport cu moartea variază în întreaga lume. Crizantema, de exemplu, are semnificații diferite în culturi diferite.

În Japonia, crizantemele sunt asociate cu moartea și reîncarnarea, fiind așezate în sicriul persoanei decedate. În cultura chineză, crizantemele albe și galbene sunt adesea trimise familiei celui decedat, în timp ce alte culori sunt, de regulă, evitate.

În Statele Unite, unde crizantemele simbolizează adevărul și puritatea. Ele sunt folosite pentru a onora și a comemora o persoană care a trăit o viață împlinită.

În Franța, Germania, Italia și Malta, crizantemele sunt considerate flori destinate exclusiv celor decedați. Popoarele indigene din Australia folosesc plante, frunze și flori autohtone în cadrul unor obiceiuri holistice de doliu și practici de vindecare, în perioadele marcate de pierderea cuiva drag.

Legătura dintre flori și doliu

Doliul este epuizant și poate duce la oboseală atât la nivel fiziologic, cât și psihologic.

Există o teorie psihologică, numită „teoria restaurării atenției”, care susține că oboseala mentală poate fi diminuată, iar capacitatea de concentrare îmbunătățită, prin petrecerea timpului în natură sau prin simpla privire a acesteia.

În mod similar, o vază sau un recipient cu flori poate oferi o consolare liniștitoare, ajutând la ușurarea atmosferei solemne specifice perioadelor de doliu.

Pentru a trăi cu doliul, nu ar trebui să încercăm să ne detașăm de cel decedat, ci să integrăm trecutul în prezent. Oferirea de flori unei persoane îndoliate poate menține o prezență reconfortantă a celui drag – o legătură cu acesta – susținând, în același timp, viața celor care rămân.

Grija de sine

Actul de a alege, de a culege sau de a cumpăra flori tăiate pentru sine – indiferent de moment – ​​reprezintă o formă de compasiune și grijă față de propria persoană.

O singură floare sau un buchet de flori creează un spațiu personal dedicat îngrijirii de sine și recunoașterii propriei valori, încurajând o atitudine blândă față de sine. Florile pot purta o multitudine de semnificații: plăcere, bucurie, fericire, mulțumire, sărbătoare și împlinire.

Provocările vieții sunt adesea însoțite de greutăți. În astfel de momente, florile tăiate ne ajută să ne calmăm și să reducem stresul. Ele joacă un rol discret, dar tangibil, amintindu-ne că suntem conectați la viață și la ceilalți.