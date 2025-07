În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ștefan Popescu, diplomat și analist român, a discutat despre tranziția României de sub influența Franței, spre influența Germaniei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Ștefan Popescu a vorbit despre tranziția de sub influență franceză, spre influență germană. Întrebat fiind despre această „alunecare” de sub o tutelă, spre alta, analistul a spus că s-a gândit la acest factor. Inițial, spune acesta, s-a gândit la un fenomen de coabitare între cele două puteri, în ceea ce privește raportarea României. Germania, spune diplomatul, nu poate încă să proiecteze forța militară. În sine, nu este încă un jucător strategic în zona noastră. Când se discută despre putere economică, spune Popescu, Franța nu se poate compara cu capacitatea Germaniei de a ține pasul.

Pe de altă parte, trebuie să existe o raportare corectă față de Franța. Analistul susține că Franța nu este doar hexagonul european, ci se întinde peste mări. Legat de această raportare corectă asupra Franței, Popescu povestește despre legătura Franței cu Marea Britanie. Destinul Franței se joacă și pe plan extern, nu doar european. Churchill, spre exemplu, a fost responsabil de integrarea Franței în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, după Al Doilea Război Mondial. Ideea de la care a pornit acest proiect a fost a lui Winston Churchill. Idee ce a fost vehement contestată de Stalin. Ca o idee de final, Popescu spune că Franța și Marea Britanie împart același destin colonial.

„Adevărul este că m-am gândit la acest lucru. Adică m-am gândit inițial la o coabitare, pentru că Germania mai trebuie să facă un efort pentru a putea proiecta forță militară, să fie un jucător strategic în zona noastră. Dar din punct de vedere economic este clar că Franța n-are aceeași capacitate cu a Germaniei de a ține pasul. Este clar acest lucru. Franța se imaginează tot timpul… Noi o privim, noi ne uităm numai la Hexagon, dar am face o mare greșeală să privim Franța numai raportată la Hexagon, la partea europeană. Franța are un teritoriu de peste mări, are al 2-lea spațiu maritim mondial, poate chiar primul, în funcție de calcule. Destinul ei se joacă nu numai în Europa, ci și în afară. Eu cred că acest binom franco-britanic are o perspectivă mult mai largă decât contrabalansarea Germaniei. Eu cred că cele două țări care se aseamănă foarte mult, caută să-și salveze statutul. Și își dau seama că exact ce a văzut și Churchill după Al Doilea Război Mondial, că Franța era înfrântă și a ajutat-o să intre în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Asta este ideea lui Churchill, la care Stalin a spus de ce Franța, de ce nu Polonia? Dar și Churchill și-a dat seama, chiar dacă securitatea lor va merge cu Statele Unite ale Americii și proiecția lor globală, totuși au nevoie de o țară cu care au împărtășit un destin colonial.”, a explicat diplomatul.