Primăria Capitalei, pași mici pentru un oraș atât de mare. Bucureștiul se scufundă, iar marile proiecte au fost abandonate și în 2025. În noul an se intră tot cu trafic, cu poluare, cu pasaje șubrede și clădiri care stau să se prăbușească

Trafic infernal, poluare foarte mare, clădiri extrem de degradate și o infrastructură rutieră care stă să se prăbușească. Așa intră Bucureștiul în anul 2026, asta după ce Primăria Capitalei nu a reușit să implementeze vreun proiect măreț în anul 2025. Speranța a venit totuși de la primăriile de sector, care fie au inaugurat noi pasaje, parcuri, școli de la zero și s-a demarat reabilitarea Planșeului Unirii.

Anul 2025 a început cum nu se putea mai rău pentru un București întunecat, cu extrem de multe probleme. Primarul Nicușor Dan își anunța candidatura pentru Cotroceni, iar în februarie și-a abandonat atribuțiile de edil, lăsând orașul să se zbată în propria degradare.

Riscul seismic nu există pentru Primăria Capitalei

Una dintre cele mai mari probleme ale Capitalei o reprezintă clădirile vechi și foarte degradate, cu risc seismic I. Este vorba de mii de astfel de imobile, care au fost lăsate de izbeliște, chiar și după ce au trecut prin seismul din 1977.

Deși spunea că la un cutremur precum cel din 1977 vor muri mii de oameni, primarul Nicușor Dan nu a făcut nimic în cei cinci ani la Primăria Capitalei în ceea ce privește reabilitarea clădirilor cu risc seismic.

Evident, nici în 2025 nu s-a mișcat ceva în acest domeniu.

În schimb, așa cum Gândul a dezvăluit recent, Primăria Capitalei vrea să reabiliteze o clădire monument istoric din centrul orașului cu suma de aproape 90 de milioane de lei (17 milioane de euro), prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS). Un proiect în acest sens a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București din luna noiembrie.

Clădirea, denumită Palatul Creditul Funciar Rural, se află la intersecția Bulevardului I.C. Brătianu cu Strada Doamnei, foarte aproape de Piața Universității. Este vorba de un palat monument istoric, care nu are un risc seismic major, dar pe care Primăria Capitalei vrea să-l reabiliteze cu o sumă ce poate ajunge la aproape 90 de milioane de lei, adică 17 milioane de euro.

Poduri și pasaje în stare deplorabilă

O altă problemă uriașă a Capitalei este infrastructura rutieră: Bucureștiul are foarte multe pasaje care sunt într-o stare de degradare destul de avansată, cum sunt: Pasajul Lujerului, Pasajul Obor, Podul Fundeni, Podul Băneasa, Podul Ciurel (podul vechi), și toate celelalte poduri peste Dâmbovița.

Toate aceste structuri au nevoie de consolidare, însă municipalitatea nu a demarat în 2025 nici măcar proceduri administrative preliminare pentru reabilitarea acestor pasaje.

Trafic de coșmar în 2026: O speranță ar putea veni de la A Zero

Nici în 2025 nu s-au luat măsuri concrete în ceea ce privește fluidizarea traficului. Câțiva pași s-au făcut însă la nivelul primăriilor de sector, care fie au inaugurat noi pasaje, fie au deschis străzi noi, de la zero.

La nivelul Primăriei Capitalei nu s-au implementat măsuri noi, iar în 2026, o speranță importantă va veni de la Autostrada Zero, acolo unde se lucrează intens. Autostrada de Centură ar putea fi dată în folosință până la sfârșitul acestui an, astfel încât traficul de tranzit va fi cu mult redus în București.

Iar traficul vine la pachet cu poluarea. Și în 2025, calitatea aerului a fost una foarte scăzută, mai ales în lunile din sezonul rece.

În luna noiembrie, reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au anunţat că Primăria Bucureşti nu respectă măsurile de protecţie şi calitate a mediului pe trei trosoane şi anume calitatea aerului, spaţiile verzi şi depozitarea necontrolată a deşeurilor, iar acest lucru ar putea duce România într-o situaţie de infringement. Din aceste motive, Primăria Capitalei a fost amendată cu 100.000 de lei.

Marile parcuri sunt tot neîngrijite

Dacă vorbim de marile parcuri din București, precum „Cișmigiu” sau „Herăstrău”, pe vremuri adevărate perle ale orașului, azi sunt „prăfuite” și neîngrijite.

Primăria Capitalei a reușit în 2025 să pună în siguranță aleea din Herăstrău, care era spartă și stătea să să se prăbușească.

În rest, marile grădini urbane ale Bucureștiului sunt adevărate coclauri, mai ales Herăstrău și Tineretului.

Bucureștiul intră în 2026 cu un nou primar general, în care bucureștenii își pun toate speranțele, după cinci ani în care administrația orașului a bătut pasul pe loc.

