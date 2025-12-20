Prima pagină » Actualitate » Primăria Capitalei, pași mici pentru un oraș atât de mare. Bucureștiul se scufundă, iar marile proiecte au fost abandonate și în 2025. În noul an se intră tot cu trafic, cu poluare, cu pasaje șubrede și clădiri care stau să se prăbușească

Primăria Capitalei, pași mici pentru un oraș atât de mare. Bucureștiul se scufundă, iar marile proiecte au fost abandonate și în 2025. În noul an se intră tot cu trafic, cu poluare, cu pasaje șubrede și clădiri care stau să se prăbușească

20 dec. 2025, 05:00, Actualitate
Primăria Capitalei, pași mici pentru un oraș atât de mare. Bucureștiul se scufundă, iar marile proiecte au fost abandonate și în 2025. În noul an se intră tot cu trafic, cu poluare, cu pasaje șubrede și clădiri care stau să se prăbușească
Galerie Foto 9

Trafic infernal, poluare foarte mare, clădiri extrem de degradate și o infrastructură rutieră care stă să se prăbușească. Așa intră Bucureștiul în anul 2026, asta după ce Primăria Capitalei nu a reușit să implementeze vreun proiect măreț în anul 2025. Speranța a venit totuși de la primăriile de sector, care fie au inaugurat noi pasaje, parcuri, școli de la zero și s-a demarat reabilitarea Planșeului Unirii.

Anul 2025 a început cum nu se putea mai rău pentru un București întunecat, cu extrem de multe probleme. Primarul Nicușor Dan își anunța candidatura pentru Cotroceni, iar în februarie și-a abandonat atribuțiile de edil, lăsând orașul să se zbată în propria degradare.

Riscul seismic nu există pentru Primăria Capitalei

Una dintre cele mai mari probleme ale Capitalei o reprezintă clădirile vechi și foarte degradate, cu risc seismic I. Este vorba de mii de astfel de imobile, care au fost lăsate de izbeliște, chiar și după ce au trecut prin seismul din 1977.

Deși spunea că la un cutremur precum cel din 1977 vor muri mii de oameni, primarul Nicușor Dan nu a făcut nimic în cei cinci ani la Primăria Capitalei în ceea ce privește reabilitarea clădirilor cu risc seismic.

Evident, nici în 2025 nu s-a mișcat ceva în acest domeniu.

În schimb, așa cum Gândul a dezvăluit recent, Primăria Capitalei vrea să reabiliteze o clădire monument istoric din centrul orașului cu suma de aproape 90 de milioane de lei (17 milioane de euro), prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS). Un proiect în acest sens a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București din luna noiembrie.

Clădirea, denumită Palatul Creditul Funciar Rural, se află la intersecția Bulevardului I.C. Brătianu cu Strada Doamnei, foarte aproape de Piața Universității. Este vorba de un palat monument istoric, care nu are un risc seismic major, dar pe care Primăria Capitalei vrea să-l reabiliteze cu o sumă ce poate ajunge la aproape 90 de milioane de lei, adică 17 milioane de euro.

Poduri și pasaje în stare deplorabilă

O altă problemă uriașă a Capitalei este infrastructura rutieră: Bucureștiul are foarte multe pasaje care sunt într-o stare de degradare destul de avansată, cum sunt: Pasajul Lujerului, Pasajul Obor, Podul Fundeni, Podul Băneasa, Podul Ciurel (podul vechi), și toate celelalte poduri peste Dâmbovița.

Toate aceste structuri au nevoie de consolidare, însă municipalitatea nu a demarat în 2025 nici măcar proceduri administrative preliminare pentru reabilitarea acestor pasaje.

Trafic de coșmar în 2026: O speranță ar putea veni de la A Zero

Nici în 2025 nu s-au luat măsuri concrete în ceea ce privește fluidizarea traficului. Câțiva pași s-au făcut însă la nivelul primăriilor de sector, care fie au inaugurat noi pasaje, fie au deschis străzi noi, de la zero.

La nivelul Primăriei Capitalei nu s-au implementat măsuri noi, iar în 2026, o speranță importantă va veni de la Autostrada Zero, acolo unde se lucrează intens. Autostrada de Centură ar putea fi dată în folosință până la sfârșitul acestui an, astfel încât traficul de tranzit va fi cu mult redus în București.

Iar traficul vine la pachet cu poluarea. Și în 2025, calitatea aerului a fost una foarte scăzută, mai ales în lunile din sezonul rece.

În luna noiembrie, reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au anunţat că Primăria Bucureşti nu respectă măsurile de protecţie şi calitate a mediului pe trei trosoane şi anume calitatea aerului, spaţiile verzi şi depozitarea necontrolată a deşeurilor, iar acest lucru ar putea duce România într-o situaţie de infringement. Din aceste motive, Primăria Capitalei a fost amendată cu 100.000 de lei.

Marile parcuri sunt tot neîngrijite

Dacă vorbim de marile parcuri din București, precum „Cișmigiu” sau „Herăstrău”, pe vremuri adevărate perle ale orașului, azi sunt „prăfuite” și neîngrijite.

Primăria Capitalei a reușit în 2025 să pună în siguranță aleea din Herăstrău, care era spartă și stătea să să se prăbușească.

În rest, marile grădini urbane ale Bucureștiului sunt adevărate coclauri, mai ales Herăstrău și Tineretului.

Bucureștiul intră în 2026 cu un nou primar general, în care bucureștenii își pun toate speranțele, după cinci ani în care administrația orașului a bătut pasul pe loc.

RECOMANDAREA AUTORULUI

La ce a rămas „repetentă” Primăria Capitalei și în 2024. Zero infrastructură, trafic de coșmar și poluare uriașă. Un plus important: TRANSPORT public

Recomandarea video

Citește și

METEO Orașele din România în care vine „iarna secolului” începând cu 24 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
00:01
Orașele din România în care vine „iarna secolului” începând cu 24 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Donald Trump anunță acorduri de prețuri cu 9 producători de medicamente, în încercarea de a alinia costurile din SUA cu tarifele mai mici din Europa
22:47
Donald Trump anunță acorduri de prețuri cu 9 producători de medicamente, în încercarea de a alinia costurile din SUA cu tarifele mai mici din Europa
ALERTĂ Trei persoane au murit şi cinci au fost rănite, în urma unui atac la metroul din Taipei. Cum a acționat principalul suspect
19:58
Trei persoane au murit şi cinci au fost rănite, în urma unui atac la metroul din Taipei. Cum a acționat principalul suspect
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Cancan.ro
EXCLUSIV | Imagini SFÂȘIETOARE la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România. „Va fi un an al revoltelor. Se cere vărsare de sânge”
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Cum au ajuns câteva monede americane să valoreze 17 milioane de dolari?
EXCLUSIV Prea bătrân pentru un credit? Când anii devin un obstacol: bancă din România, sancționată de CNCD cu 10.000 lei pentru refuzul accesului la servicii bancare. Cristian Jura: „Criteriul vârstei nu poate fi singurul luat în considerare”
05:00
Prea bătrân pentru un credit? Când anii devin un obstacol: bancă din România, sancționată de CNCD cu 10.000 lei pentru refuzul accesului la servicii bancare. Cristian Jura: „Criteriul vârstei nu poate fi singurul luat în considerare”
ULTIMA ORĂ Departamentul de Justiție al SUA a publicat primul lot care conține mii de fotografii și documente din arhiva lui Jeffrey Epstein
23:16
Departamentul de Justiție al SUA a publicat primul lot care conține mii de fotografii și documente din arhiva lui Jeffrey Epstein
ECONOMIE Guvernul României a depus a patra cerere de plată din PNRR. Ministrul Dragoș Pîslaru spune că valoarea totală depășește 2,6 mld. euro
23:01
Guvernul României a depus a patra cerere de plată din PNRR. Ministrul Dragoș Pîslaru spune că valoarea totală depășește 2,6 mld. euro
SPORT Florin Talpan vrea ca UEFA și FIFA să excludă cluburile românești din cupele europene, dar și echipa națională. Care e motivul demersului uluitor
22:04
Florin Talpan vrea ca UEFA și FIFA să excludă cluburile românești din cupele europene, dar și echipa națională. Care e motivul demersului uluitor
CONTROVERSĂ Miruță, declarație scandaloasă care a inflamat un ONG pentru drepturile romilor: „Nu mă mut ca țiganul cu cortul”
21:42
Miruță, declarație scandaloasă care a inflamat un ONG pentru drepturile romilor: „Nu mă mut ca țiganul cu cortul”

Cele mai noi