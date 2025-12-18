Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » De ce a participat Măgureanu la execuția lui Ceaușescu? Lavinia Betea: „A fost trimis ca delegat special al lui Ion Iliescu”

De ce a participat Măgureanu la execuția lui Ceaușescu? Lavinia Betea: „A fost trimis ca delegat special al lui Ion Iliescu”

Andrei Rosz
18 dec. 2025, 20:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
De ce a participat Măgureanu la execuția lui Ceaușescu? Lavinia Betea: „A fost trimis ca delegat special al lui Ion Iliescu”

În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre motivul pentru care Virgil Măgureanu a participat la execuția lui Ceaușescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Lavinia Betea: „Asistă pe toată durata lui, până la execuție. Este un episod despre care Virgil Măgureanu a refuzat să vorbească. Am insistat, a fost din start un nu. Dar pe mine nu mă interesa din calea-afară ce a văzut el și cum a văzut…

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Lavinia Betea a vorbit despre cum Ion Iliescu, în zilele Revoluției, este asaltat de multe persoane. Aceasta susține că în el oamenii văd viitorul. Iliescu este asaltat de atât de mulți oameni, susține istoricul, încât nu mai are timp  de Măgureanu. Abia după câteva zile, Măgureanu este rechemat și trimis drept consilier special la procesul soților Ceaușescu. Betea susține că Măgureanu nu a dorit să vorbească despre execuția celor doi soți. Împreună cu Victor Tănase Stănculescu, Măgureanu asistă la tot procesul soților Ceaușescu. Istoricul susține că nu a cerut detalii în plus despre eveniment, el fiind relatat în amănunt și de alte persoane prezente.

„Nu decide nimic, pentru că Iliescu este asaltat în aceste zile. Toți văd în el viitorul. Apropo, în biografia acestui Cico Dumitrescu, el a fost cenzoru mesajelor care se dădeau pe post, deci posibil să fi avut și alte conexiuni. Măgureanu spune că el nu l-a cunoscut pe Cico Dumitrescu decât după aceste evenimente când se întâlnesc la televiziune. Ion Iliescu este asaltat de tot felul de personaje și se pare, într-o primă etapă, că pentru Măgureanu nu mai găsește loc. Nu are timp și loc. Se fac guverne, apare FSN-ul. Măgureanu pleacă îmbufnat. Se duce în treaba lui, el are postul lui de profesor. Ce va fi cu el? Este rechemat… Este rechemat, din câte îmi amintesc eu, exact în 25 decembrie, trimis special, când îl întreabă pe Iliescu el ce va fi? Veți fi consilierul meu personal și îl trimite, în calitate de un fel de delegat special, pe el și pe Victor Tănase Stănculescu, la procesul de la Târgoviște. Asistă pe toată durata lui, până la execuție. Este un episod despre care Virgil Măgureanu a refuzat să vorbească. Am insistat, a fost din start un nu. Dar pe mine nu mă interesa din calea-afară ce a văzut el și cum a văzut, pentru că aveam suficientă documentare, nu făcută de mine, ci venită din alte surse, tot surse de mână întâi.”, a explicat istoricul.

Recomandarea video

Citește și

AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00
21:16
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00
ACTUALITATE Cine a pornit Revoluția din 1989? Lavinia Betea: „În fața casei lui Tőkés vor fi fost mulți emisari ai Securității, turnători la Miliție”
19:34
Cine a pornit Revoluția din 1989? Lavinia Betea: „În fața casei lui Tőkés vor fi fost mulți emisari ai Securității, turnători la Miliție”
EXCLUSIV Grupările care au urzit căderea lui Ceaușescu. Lavinia Betea despre marile facțiuni rivale ale grupării Iliescu – Măgureanu
19:22
Grupările care au urzit căderea lui Ceaușescu. Lavinia Betea despre marile facțiuni rivale ale grupării Iliescu – Măgureanu
EMISIUNI Cum s-a format nucleul care a acaparat puterea în timpul Revoluției. Lavinia Betea: „Era un timp nebunesc de-a dreptul”
18:35
Cum s-a format nucleul care a acaparat puterea în timpul Revoluției. Lavinia Betea: „Era un timp nebunesc de-a dreptul”
EMISIUNI Cine e moștenitorul lui Ion Iliescu? Lavinia Betea: „Era un soldat trimis în acea perioadă tulbure să o păzească pe doamna Nina”
17:49
Cine e moștenitorul lui Ion Iliescu? Lavinia Betea: „Era un soldat trimis în acea perioadă tulbure să o păzească pe doamna Nina”
AI AFLAT! Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
13:47
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Detaliul din biroul lui Vladimir Putin care a dat de gol o nouă minciună a propagandei Kremlinului
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Cancan.ro
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Descoperire arheologică fabuloasă: Scoicile care cântau acum 6.000 de ani
ULTIMA ORĂ Șefa Curții de Apel revine și spune că va prezenta dovezi despre procuroarea lui Kovesi, care i-a cerut condamnarea unui politician
21:15
Șefa Curții de Apel revine și spune că va prezenta dovezi despre procuroarea lui Kovesi, care i-a cerut condamnarea unui politician
ALERTĂ Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă, după ce a sărit un gard în drum spre cabinetul medical. El executa pedeapsa în regim semideschis
21:12
Un deţinut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă, după ce a sărit un gard în drum spre cabinetul medical. El executa pedeapsa în regim semideschis
IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0
20:11
IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0
NEWS ALERT Grindeanu critică dur propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori ca cei nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă”
20:08
Grindeanu critică dur propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori ca cei nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă”
ULTIMA ORĂ Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din arhiva personală a lui Epstein
20:08
Democrații din Camera Reprezentanților au publicat încă 68 de fotografii din arhiva personală a lui Epstein
CONTROVERSĂ Administrația lui Donald Trump impune noi reguli care forțează spitalele să oprească tratamentele de schimbare de sex la minori
19:44
Administrația lui Donald Trump impune noi reguli care forțează spitalele să oprească tratamentele de schimbare de sex la minori

Cele mai noi