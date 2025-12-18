De ce a participat Măgureanu la execuția lui Ceaușescu? Lavinia Betea: „A fost trimis ca delegat special al lui Ion Iliescu”

În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre motivul pentru care Virgil Măgureanu a participat la execuția lui Ceaușescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Lavinia Betea a vorbit despre cum Ion Iliescu, în zilele Revoluției, este asaltat de multe persoane. Aceasta susține că în el oamenii văd viitorul. Iliescu este asaltat de atât de mulți oameni, susține istoricul, încât nu mai are timp de Măgureanu. Abia după câteva zile, Măgureanu este rechemat și trimis drept consilier special la procesul soților Ceaușescu. Betea susține că Măgureanu nu a dorit să vorbească despre execuția celor doi soți. Împreună cu Victor Tănase Stănculescu, Măgureanu asistă la tot procesul soților Ceaușescu. Istoricul susține că nu a cerut detalii în plus despre eveniment, el fiind relatat în amănunt și de alte persoane prezente.
„Nu decide nimic, pentru că Iliescu este asaltat în aceste zile. Toți văd în el viitorul. Apropo, în biografia acestui Cico Dumitrescu, el a fost cenzoru mesajelor care se dădeau pe post, deci posibil să fi avut și alte conexiuni. Măgureanu spune că el nu l-a cunoscut pe Cico Dumitrescu decât după aceste evenimente când se întâlnesc la televiziune. Ion Iliescu este asaltat de tot felul de personaje și se pare, într-o primă etapă, că pentru Măgureanu nu mai găsește loc. Nu are timp și loc. Se fac guverne, apare FSN-ul. Măgureanu pleacă îmbufnat. Se duce în treaba lui, el are postul lui de profesor. Ce va fi cu el? Este rechemat… Este rechemat, din câte îmi amintesc eu, exact în 25 decembrie, trimis special, când îl întreabă pe Iliescu el ce va fi? Veți fi consilierul meu personal și îl trimite, în calitate de un fel de delegat special, pe el și pe Victor Tănase Stănculescu, la procesul de la Târgoviște. Asistă pe toată durata lui, până la execuție. Este un episod despre care Virgil Măgureanu a refuzat să vorbească. Am insistat, a fost din start un nu. Dar pe mine nu mă interesa din calea-afară ce a văzut el și cum a văzut, pentru că aveam suficientă documentare, nu făcută de mine, ci venită din alte surse, tot surse de mână întâi.”, a explicat istoricul.