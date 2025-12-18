De ce a participat Măgureanu la execuția lui Ceaușescu? Lavinia Betea: „A fost trimis ca delegat special al lui Ion Iliescu”

În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre motivul pentru care Virgil Măgureanu a participat la execuția lui Ceaușescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Lavinia Betea: „Asistă pe toată durata lui, până la execuție. Este un episod despre care Virgil Măgureanu a refuzat să vorbească. Am insistat, a fost din start un nu. Dar pe mine nu mă interesa din calea-afară ce a văzut el și cum a văzut…”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Lavinia Betea a vorbit despre cum Ion Iliescu, în zilele Revoluției, este asaltat de multe persoane. Aceasta susține că în el oamenii văd viitorul. Iliescu este asaltat de atât de mulți oameni, susține istoricul, încât nu mai are timp de Măgureanu. Abia după câteva zile, Măgureanu este rechemat și trimis drept consilier special la procesul soților Ceaușescu. Betea susține că Măgureanu nu a dorit să vorbească despre execuția celor doi soți. Împreună cu Victor Tănase Stănculescu, Măgureanu asistă la tot procesul soților Ceaușescu. Istoricul susține că nu a cerut detalii în plus despre eveniment, el fiind relatat în amănunt și de alte persoane prezente.