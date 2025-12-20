Cine sunt „brooligarhii” care au intrat sub pielea lui Donald Trump

Donald Trump pare să se îndepărteze tot mai mult de electoratul care l-a adus la putere și să se apropie de miliardarii din tehnologie. În timp ce baza sa electorală se confruntă cu scumpiri, teamă de pierderea locurilor de muncă și neîncredere față de inteligența artificială, președintele SUA își consolidează relațiile cu elitele din Silicon Valley, care par să fie marii câștigători ai noii etape politice, relatează Financial Times.

Povestea începe cu o amendă relativ modestă aplicată de Uniunea Europeană platformei X, deținută de Elon Musk. Reacția de la Washington a fost însă disproporționat de dură. Oficialii americani au vorbit despre „cenzură”, „atacuri la libertatea de exprimare” și chiar despre „sinucidere civilizațională” a Europei.

Musk, din adversar în aliat strategic

Mesajul a fost unul clar: Musk este protejat. Iar Trump, care a numit Europa „decăzută” și liderii ei „slabi”, s-a poziționat instinctiv de aceeași parte a baricadei.

Deși Trump și Musk s-au certat public în trecut, ruptura nu a durat, asta pentru că cei doi au prea mulți inamici comuni pentru a rămâne separați. Musk, simbol al noii oligarhii tehnologice, este prea influent pentru a fi ignorat.

Alături de el gravitează în jurul Biroului Oval alți grei ai industriei.

David Sacks, „țarul” inteligenței artificiale de la Casa Albă

Unul dintre ei este David Sacks, responsabil de politica AI la Casa Albă..

David Sacks a fost numit de președintele Donald Trump primul țara al inteligenței artificiale și criptomonedelor de la Casa Albă , însărcinat cu modelarea politicii SUA pentru sectoarele tehnologice în plină expansiune. El este un important investitor are pledează pentru o intervenție mai redusă a guvernului în econimie și a avut o influență puternică în modelarea agendei tehnologice a lui Trump, inclusiv prin promovarea unor politici de stimulare a inteligenței artificiale și de creare a unui cadru juridic cripto mai clar.

Jensen Huang, șeful Nvidia, omul cu avere de 148,6 miliarde USD

Jensen Huang este fondatorul, Președintele și CEO-ul Nvidia, companie pe care a cofondat-o în 1993, revoluționând grafica pe PC, jocurile video și conducând explozia actuală a Inteligenței Artificiale (AI) prin inventarea GPU (Unitate de Procesare Grafică). El este o figură cheie în industria tech, cunoscut pentru viziunea sa, stilul său neconvențional (adesea cu o jachetă de piele) și pentru transformarea Nvidia într-o companie de infrastructură completă pentru AI și centre de date, fiind acum printre cei mai bogați oameni din lume. Jensen Huang o avere de 148,6 miliarde USD la nivelul anului 2025.

Huang descris Nvidia ca fiind singura companie din lume al cărei model de afaceri este 100% condus de tehnologie, nu de social media sau publicitate, subliniind rolul său în transformarea digital.

În acest context, Trump pregătește un ordin executiv care ar bloca statele americane să reglementeze inteligența artificială. O singură regulă, la nivel național, și atât. În practică, asta înseamnă mână liberă pentru companiile de AI.

Goana după „aurul” tehnologic alimentează creșterea economică a SUA, dar efectele nu sunt resimțite uniform. Facturile la energie cresc, temerile legate de pierderea locurilor de muncă se adâncesc, iar suspiciunea față de AI unește, rar, votanți republicani și democrați.

Baza tradițională a lui Trump, formată în mare parte din alegători din clasa muncitoare, începe să simtă ruptura. Președintele vorbește tot mai rar direct cu ei, mitingurile MAGA sunt din ce în ce mai puține, iar problemele cotidiene sunt minimalizate sau etichetate drept „fake news”. În schimb, întâlnirile cu liderii din Silicon Valley sunt constante și discrete.

