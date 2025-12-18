Cine a pornit Revoluția din 1989? Lavinia Betea: „În fața casei lui Tőkés vor fi fost mulți emisari ai Securității, turnători la Miliție”

În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre cum teoria revoluției lui Lenin se baza pe o situație revoluționară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Lavinia Betea: „Cu toate că asta știm, că Lenin a fost probabil chiar mai sângeros decât Stalin. Că Stalin n-a făcut altceva decât să-i urmeze povețele și teoriile, și practicile. Returul acesta la Lenin însemna și a pune în față, a te ghida după teoriile lui Lenin. Care spunea că pentru o revoluție, pentru o mișcare populară de o anumită substanță, trebuie să existe o situație revoluționară.”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Lavinia Betea a vorbit despre cum teoria de revoluție a lui Lenin presupunea o situație revoluționară. Aceasta a început prin a spune că între oamenii artei și politicieni era un schimb. Aceasta a continuat prin a aminti un episod în care Iliescu a fost complet nepregătit. Apoi, istoricul s-a întors la structura revoluției lui Lenin. Aceasta a explicat că la Lenin, revoluția trebuia să aibă un punct de tensiune. În fine, Betea a vorbit și despre cine se afla în fața casei lui László Tőkés.