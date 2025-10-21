Andrei Marga lansează un atac dur la adresa Puterii: „Guvernanții noștri sunt încuiați și NEPRICEPUȚI”

În cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, fostul ministru de Externe, Andrei Marga, a analizat situația politică europeană și poziționarea României în contextul actual. Acesta a comparat modelul de guvernare al premierului ungar Viktor Orban cu ineficiența și lipsa de viziune a liderilor români. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Nu sunt pricepuți la decizii și nici nu sunt câtuși de puțin deschiși la ceea ce se întâmplă în lume. Nepricepuți și încuiați la nivelul deciziilor, ca să fiu clar pe românește,” a transmis acesta.

Fostul ministru a lăudat echipa lui Viktor Orban, despre care spune că „are gânditori adevărați”, în contrast cu actualul Guvern de la Cotroceni.

„Ceea ce a făcut Orban pentru situația din Europa și din lume am fi putut face și noi. Echipa din jurul lui este admirabilă. Șeful lui de cabinet, de exemplu, e un gânditor, nu un oarecare. Eu nu știu cine e gânditorul la noi, la guvern,” a subliniat Marga.

„Orban a demonstrat că poți fi loial UE și NATO, dar să ai relații și cu alte țări”

Andrei Marga a explicat că premierul ungar a reușit să mențină un echilibru între apartenența la Uniunea Europeană și deschiderea către alte puteri.