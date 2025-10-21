Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Andrei Marga lansează un atac dur la adresa Puterii: „Guvernanții noștri sunt încuiați și NEPRICEPUȚI”

Andrei Marga lansează un atac dur la adresa Puterii: „Guvernanții noștri sunt încuiați și NEPRICEPUȚI”

Bianca Dogaru
21 oct. 2025, 17:25, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Andrei Marga lansează un atac dur la adresa Puterii: „Guvernanții noștri sunt încuiați și NEPRICEPUȚI”

În cadrul emisiunii  „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, fostul ministru de Externe, Andrei Marga, a analizat situația politică europeană și poziționarea României în contextul actual. Acesta a comparat modelul de guvernare al premierului ungar Viktor Orban cu ineficiența și lipsa de viziune a liderilor români. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Nu sunt pricepuți la decizii și nici nu sunt câtuși de puțin deschiși la ceea ce se întâmplă în lume. Nepricepuți și încuiați la nivelul deciziilor, ca să fiu clar pe românește,” a transmis acesta. 

Fostul ministru a lăudat echipa lui Viktor Orban, despre care spune că „are gânditori adevărați”, în contrast cu actualul Guvern de la Cotroceni.

„Ceea ce a făcut Orban pentru situația din Europa și din lume am fi putut face și noi. Echipa din jurul lui este admirabilă. Șeful lui de cabinet, de exemplu, e un gânditor, nu un oarecare. Eu nu știu cine e gânditorul la noi, la guvern,” a subliniat Marga. 

„Orban a demonstrat că poți fi loial UE și NATO, dar să ai relații și cu alte țări”

Andrei Marga a explicat că premierul ungar a reușit să mențină un echilibru între apartenența la Uniunea Europeană și deschiderea către alte puteri.

„Orban a folosit cadrul european, e membru onest al Uniunii Europene și NATO, dar a dezvoltat relații și cu alte țări, ceea ce nu te împiedică nimeni să faci. Nici America, nici Germania nu au cerut României să nu dezvolte relații cu alte state,” a precizat acesta. 

Citește și

EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 22 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
18:32
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 22 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
VIDEO Nodul gordian al războiului: cedează Ucraina TERITORII? Andrei Marga: Nu va fi pace în regiune dacă nu se reglează cu tratate
18:02
Nodul gordian al războiului: cedează Ucraina TERITORII? Andrei Marga: Nu va fi pace în regiune dacă nu se reglează cu tratate
VIDEO Andrei Marga taxează dur actuala Putere: Soluția pentru România sunt alegerile ANTICIPATE, prezidențiale și parlamentare
16:43
Andrei Marga taxează dur actuala Putere: Soluția pentru România sunt alegerile ANTICIPATE, prezidențiale și parlamentare
VIDEO Andrei Marga analizează declinul PNL: „Nu mai există liberalism. Ei sunt liberali doar cu NUMELE”
16:36
Andrei Marga analizează declinul PNL: „Nu mai există liberalism. Ei sunt liberali doar cu NUMELE”
VIDEO Andrei Marga rupe tăcerea și dezvăluie detalii neștiute despre anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut: „Era clar că vine un ABUZ”
15:48
Andrei Marga rupe tăcerea și dezvăluie detalii neștiute despre anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut: „Era clar că vine un ABUZ”
VIDEO De ce nu se poate califica un președinte la locul de muncă. Andrei Marga: „Speranța că Nicușor Dan învață face rău acestei țări”
15:46
De ce nu se poate califica un președinte la locul de muncă. Andrei Marga: „Speranța că Nicușor Dan învață face rău acestei țări”
Mediafax
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
FOTO Cum arată apartamentele în care s-au mutat deja primele familii afectate de explozia din Rahova
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Cursa, cel mai scump film românesc. Cum i-a venit ideea lui Codin Maticiuc
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”