Andrei Marga taxează dur actuala Putere: Soluția pentru România sunt alegerile ANTICIPATE, prezidențiale și parlamentare

21 oct. 2025, 16:43, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Invitatul emisiunii Ai Afllat! de miercuri este Andrei Marga. Profesorul universitar a comentat, alături de realizatorul Ionuț Cristache, tabloul politic critic care a urmat după anularea alegerilor prezidențiale de către CCR, iar concluzia sa a fost clară. Singura soluție pentru ca România să iasă din marasmul general o reprezintă alegerile anticipate. 

Provocat de jurnalistul Ionuț Cristache să evalueze prestația premierului Ilie Bolojan, fostul ministru de Externe a infirmat o ipoteză intens vehiculată în spațiul public, și anume că acesta ar servi unor interese străine.

Ilie Bolojan nu are pregătire pentru funcția de premier

Premierul este pur și simplu incompetent. apreciază Andrei Marga.

„Ipoteza e că e dirijat de undeva… Părerea mea e că NU e, nu are pregătire. Nici el, nici ceilalți. Să fim lucizi, nici măcar ecnomiștii de prim-plan ai țării nu au agreat măsurile (n.r. – de austeritate)”.

În viziunea fostului ministru de Externe, odată cu rămânarea în funcție a lui Bolojan în pofida deciziei de luni a CCR care i-a slăbit legitimitatea, soluția pentru România este una singură: alegeri anticipate, atât parlamentare, cât și prezidențiale. Andrei Marga a observat că premierul ar trebui să știe lecția democrației și litera Constituției, și ar fi normal să plece din funcție.

„Ei nu au capacitatea de a guverna o schimbare benefică României. Actuala guvernare nu are capacitatea necesară. Oriunde în lume –  și la noi Constituția prevede acest lucru -, dacă asumând răspunderea în Parlament eșuezi, pleci liniștit, pleci zâmbind. Și politica trebuie să aibă o componentă sportivă, în sensul larg. Aici e o aberație (n.r. – rămânerea în funcție). Prim-ministrul trebuie să știe ce e democrația. Îl obligă legislația, Constituția să plece. Mai rămâne o singură pârghie, reacția poporului”. 

