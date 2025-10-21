Invitatul emisiunii Ai Afllat! de miercuri este Andrei Marga. Profesorul universitar a comentat, alături de realizatorul Ionuț Cristache, tabloul politic critic care a urmat după anularea alegerilor prezidențiale de către CCR, iar concluzia sa a fost clară. Singura soluție pentru ca România să iasă din marasmul general o reprezintă alegerile anticipate.
Provocat de jurnalistul Ionuț Cristache să evalueze prestația premierului Ilie Bolojan, fostul ministru de Externe a infirmat o ipoteză intens vehiculată în spațiul public, și anume că acesta ar servi unor interese străine.
Premierul este pur și simplu incompetent. apreciază Andrei Marga.
„Ipoteza e că e dirijat de undeva… Părerea mea e că NU e, nu are pregătire. Nici el, nici ceilalți. Să fim lucizi, nici măcar ecnomiștii de prim-plan ai țării nu au agreat măsurile (n.r. – de austeritate)”.
În viziunea fostului ministru de Externe, odată cu rămânarea în funcție a lui Bolojan în pofida deciziei de luni a CCR care i-a slăbit legitimitatea, soluția pentru România este una singură: alegeri anticipate, atât parlamentare, cât și prezidențiale. Andrei Marga a observat că premierul ar trebui să știe lecția democrației și litera Constituției, și ar fi normal să plece din funcție.
„Ei nu au capacitatea de a guverna o schimbare benefică României. Actuala guvernare nu are capacitatea necesară. Oriunde în lume – și la noi Constituția prevede acest lucru -, dacă asumând răspunderea în Parlament eșuezi, pleci liniștit, pleci zâmbind. Și politica trebuie să aibă o componentă sportivă, în sensul larg. Aici e o aberație (n.r. – rămânerea în funcție). Prim-ministrul trebuie să știe ce e democrația. Îl obligă legislația, Constituția să plece. Mai rămâne o singură pârghie, reacția poporului”.