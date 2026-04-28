AUR amenință cu boicotul consultărilor de la Cotroceni: „Nu are rost să mergem”

Tensiunile politice cresc după anunțul unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Invitat la emisiunea „Ai Aflat!”, Petrișor Peiu, a transmis că ar putea refuza participarea la consultările de la Cotroceni, invocând poziția deja exprimată a președintelui Nicușor Dan privind excluderea formațiunii din viitoarea construcție de putere.

AUR amenință cu boicotul consultărilor de la Cotroceni

Invitat în emisiunea „Ai Aflat!”, Petrișor Peiu a pus sub semnul întrebării utilitatea consultărilor de la Cotroceni, în condițiile în care șeful statului ar fi transmis deja că nu vede AUR ca parte a unei viitoare majorități guvernamentale.

„Vom vedea daca vom fi invitați la acele consultări. pe de altă parte, mie îmi este neclar ce rost ar avea să mergem la niște consultări când domnul Președinte deja s-a exprimat și a zis că nu vede rolul AUR în arhitectura de putere din România”, a declarat Petrișor Peiu, în cadrul emisiunii „Ai Aflat!”

Boicot, variantă luată în calcul

Petrișor Peiu a mers mai departe și a sugerat că partidul ar putea boicota întâlnirea de la Cotroceni, considerând că participarea ar fi doar formală.

”Personal, eu aș propune colegilor mei să nu mergem la consultări cu cineva care spune că oricum exclude AUR din ecuația puterii din România. Să mă duc să îl plictisesc cinci minute, că el oricum știe de dinainte ce va face, nu are rost. Putem să îi transmitem printr-un comunicat care este poziția noastră”, a mai spus Petrișor Peiu.

Nicușor Dan vrea un guvern fără AUR

În urmă cu câteva zile, Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă este o certitudine că președintele României nu va susţine un guvern în care să facă parte AUR.

”Sigur, da, am spus asta”, a răspuns acesta.

Preşedintele Nicuşor Dan a mai declarat, săptămâna trecută, că nu va numi niciodată un premier susţinut de AUR. Însă, își dorește ca USR să facă parte din majoritate, deși, în trecut, a fost aspru criticat de acest partid.

