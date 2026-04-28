Coordonatorii moțiunii PSD-AUR, Petrișor Peiu și Marian Neacșu, detalii explozive pentru Gândul, despre debarcarea lui Bolojan. Neacșu: Primul scenariu de lucru ar fi să menținem integral actuala coaliție/Peiu: Principalul obiectiv al AUR, alegerile anticipate

Invitați în emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Petrișor Peiu și Marian Neacșu, coordonatorii moțiunii PSD-AUR, au dat detalii despre debarcarea premierului Ilie Bolojan.

„Primul scenariu de lucru ar fi să menținem integral actuala coaliție și actualul protocol al coaliției, în măsura în care PNL va decide să rămână în coaliție, să propună un alt prim-ministru”, a spus fostul secretar general al Guvernului, Marian Neacșu, marți, după depunerea moțiunii „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului!”

La rândul său, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, a susținut că principalul obiectiv al AUR constă în alegerile anticipate.

„Din punctul nostru de vedere, este nevoie de alegeri și ca să se schimbe logica politică, dar și pentru a face să fim mai aproape de modul de repartiție a opțiunilor electoratului de azi”, a spus Petrișor Peiu.

