Avertismentul lui Toni Neacșcu despre cele 5 angajări de răspundere: „Evident că este un ABUZ!”

Joi, în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Toni Neacșu a criticat practica Guvernului condus de Ilie Bolojan de a-și angaja răspunderea pe proiectele de lege din Pachetul de reforme. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Evident că este un abuz. Noi trebuie să înțelegem că Parlamentul este singurul care trebuie să adopte legile, pentru că parlamentarii și partidele politice sunt cei aleși direct de cetățeni, ca atare doar ei se consideră că reprezintă tot ce înseamnă interesele populației. Guvernul ar trebui să se ocupe doar de punerea în aplicare a legilor aprobate de Parlament, atât și nimic mai mult”, a declarat Neacșu.

Acesta a subliniat că, deși Constituția din 1991 permite această procedură excepțională, angajarea răspunderii „echivalează cu un fel de șantaj: fie Parlamentul adoptă legea, fie Guvernul demisionează”. Neacșu consideră că astfel de măsuri trebuie să rămână excepționale.