Călin Popescu Tăriceanu:”Am văzut un DEMERS consistent de apropiere cu Franța”

În cadrul ediției „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Călin Popescu Tăriceanu a vorbit despre relația României cu Statele Unite ale Americii, dar și despre apropierea de Franța. Totodată, acesta a afirmat că problema securității României este o chestiune foarte serioasă.

Călin Popescu Tăriceanu a vorbit despre demersul consistent al României de apropiere cu Franța.

„Contextul, nu cel dar numai de conflictul din Ucraina, pentru că am fost martori aproape o săptămână la bombardamentele din ambele părți din Orientul Mijlociu între Iran și Israel, cu riscul ca acel conflict să se inflameze și mai mult, să nu rămână numai un strict conflict între două țări, ci să devină un conflict regional. Și poate și mai mult.

Și în acest context, problema securității României e o chestiune foarte serioasă. E o chestiune serioasă. De ce? Pentru că România din 1990 a mizat toate cărțile pe NATO și pe parteneriatul cu Statele Unite. După alegerea lui Trump, am fost martori, cred că sunteți de acord cu mine, la o explozie de antiamericanism și antitrumpism. Cu toate că Trump este totuși președintele Americii, reprezintă America, ia decizii în numele Americii, are cea mai mare greutate în NATO și mie mi se pare această atitudine extrem de păguboasă, pentru că noi nu avem alternativă la NATO și la parteneriatul strategic cu Statele Unite. Sigur, am văzut în ultima vreme un demers consistent de apropiere cu Franța.