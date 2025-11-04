În ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul jurnalistului, actorul Florin Călinescu a făcut o radiografie necruțătoare a peisajului politic actual, mai tensionat ca niciodată. Context în care, apreciază vedeta de televiziune, se detașează USR prin oportunism. Însă, nici despre PNL, partid istoric cu blazon, nu a avut cuvinte de laudă.

Chestionat de moderator în legătură cu situația ingrată față de electorat a USR, partid integrat la guvernare, deși a obținut un scor de 12% la alegerile parlamentare din 2024, fosta vedetă Pro TV a punctat că acest partid are un scop bine stabilit.

Călinescu: USR trage tare în perioada de guvernare să facă bani. După care poate să stea liniștit, pentru că știe că în momente grele pentru democrație se apelează la orice.

Cristache: Traversăm un moment greu pentru democrație? Nu ne-au salvat băieții ăștia? Nu am depășit momentul greu cu Georgescu?

Călinescu: Stați puțin, democrația nu e o chestie la care să te închini. La origine, ea e un instrument mult mai luminat. (…) USR nu are oameni.

PNL nu a înțeles nimic din dezastrul cu Iohannis

În aceeași intervenție, cunoscutul actor a luat în colimator și prestația PNL. Aflat de ani de zile într-o formulă de guvernare, partidul istoric a devenit o glumă deocheată, consideră Călinescu. Nici președintele liberalilor, premierul Ilie Bolojan, nu a scăpat de tirul invitatului.

„PNL-ul e ca o singură femeie gonflabilă pe un pachebot cu 2.000 de marinari încinși în mijlocul Pacifiguclui. Tu-ți dai seama ce e acolo? Ce dezumflată și ce fleșcăită e. Ei sunt distruși de faptul că n-au înțeles nimic din dezastrul cu Iohannis. Neînțelegând acest cataclism, repetă greșeala cu Bolojan, căruia i se fâlfâie lui de PNL. Pe el nu îl deranjează nimic, stau doi ani, îmi ajut și eu frații Micula. Exagerez, dar să nu îl plângem noi”.