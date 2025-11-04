Prima pagină » Actualitate » Cătălin Drulă nu e deranjat că Nicuşor Dan încalcă Constituţia pentru a-l sprijini în competiţia pentru Bucureşti. Drulă: Constituţia, un mit!

Cătălin Drulă nu e deranjat că Nicuşor Dan încalcă Constituţia pentru a-l sprijini în competiţia pentru Bucureşti. Drulă: Constituţia, un mit!

Luiza Dobrescu
04 nov. 2025, 10:53, Actualitate
Cătălin Drulă nu e deranjat că Nicuşor Dan încalcă Constituţia pentru a-l sprijini în competiţia pentru Bucureşti. Drulă: Constituţia, un mit!

În ziua lansării candidaturii pentru Primăria Capitalei, Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan „Cum se poate ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic la Primărie?”. Nicuşor Dan s-a refugiat într-un mix de râs şi incertitudine. Şi Cătălin Drulă a fost întrebat recent cam acelaşi lucru. Răspunsurile sale sunt cât se poate de bizare. Candidatul USR consideră Constituţia „un mit”. 

Dacă Nicuşor Dan a încercat să fugă de un răspuns direct în spatele unui ton amuzat, Cătălin Drulă spune, la Antena 3 CNN, că nu este deranjat de faptul că preşedintele a încălcat Constituţia când a fost prezent la evenimentul USR de lansare a candidatului pentru Primăria Capitalei.

Iar la Digi 24, acelaşi Cătălin Drulă consideră Constituţia „un mit”, pentru că preşedintele nu este un om care trebuie să stea într-un fel de vid.

„Nu este un monarh. Este un om politic”, a mai adăugat Drulă.

Președintele României a participat duminica trecută la lansarea oficială a lui Cătălin Drulă în lupta pentru Primăria Capitalei. Întrebat de reporterul Gândul cum e posibil ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic la Primărie, Nicușor Dan a spus:

„Nu știu despre ce țară și despre ce candidați vorbiți. Am venit, cum v-am spus la început, la un eveniment al USR București. Am fost invitat, am transmis niște mesaje spre București și asta e tot”, a declarat Nicușor Dan pentru Gândul.

