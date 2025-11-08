Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Catedrala Neamului confiscată? Florin Călinescu: „Dumnezeu e păzit de jandarmi”

Catedrala Neamului confiscată? Florin Călinescu: „Dumnezeu e păzit de jandarmi”

08 nov. 2025, 10:18, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Catedrala Neamului confiscată? Florin Călinescu: „Dumnezeu e păzit de jandarmi”

Catedrala Națională a fost confiscată de politruci. Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul jurnalistului Gândul, actorul Florin Călinescu, a criticat modul în care puterea a furat simbolul Catedralei Mântuirii Neamului, restrângând drepturile cetățenilor simpli în ceea ce opr. 

Invitatul lui Ionuț Cristache consideră că BOR are o influență nefastă și o imagine compromisă, iar acest lucru are o lungă tradiție, în contextul în care mulți prelați au colaborat cu Securitatea comunistă. Așadar, nu este de mirare că BOR a preferat să transforme evenimentul de sfințire a picturii Catedralei într-unul cu politruci în prim plan.

„Dumnezeu nu mai are treabă cu noi, a încercat cu Adam și de atunci și-a luat mâna de pe noi. Corneanu al Banatului (n.r. – mitropolitul Nicolae Corneanu) vine după Revoluție și spune 90% am fost agent de Securitate. Nu cred că s-a schimbat ceva. Dacă prima lor grijă este să cheme politrucii și populația să stea pe trotuarul celălalt, a doua zi să cheme militarii, a comentat cunoscutul actor.

Dacă vrei să comunici cu Dumnezeu nu îți trebuie intermediari”

Călinescu: Ăștia se duc în continuare cu miile pe zi să ce? Ce speră românul de la Dumnezeu, de la (sfântul) Dumitru, de la (sfânta) Parascheva, ce? Speră un lucru mă, să trăiască la fel 365 de zile pe an, dar într-o zi se duce la racle, se roagă și zice acum pot să o iau de la capăt tot anul viitor.

Cristache: Până la urmă ăsta e miracolul.

Călinescu: Nu e niciun miracol.

Cristache: Ba da, faptul că tu crezi în ceva și poți s-o iei de la capăt.

Călinescu: Pentru că ești slab, nu ai principii, nu-l iubești pe Dumnezeu, nu faci ce spune el de când ne documentăm singuri. Dumnezeu îți vorbește, nu trebuie să te duci undeva. Dacă vrei să schimbi valută îți trebuie intermediari. Dacă vrei să comunici cu Dumnezeu nu îți trebuie intermediari și un loc anume.

Cristache: Deci cel mai deranjant vi s-a părut spectacolul ăsta?

Călinescu: Cel mai deranjant mi s-a părut că oamenii de pe trotuarul celălalt n-au intrat buluc în catedrală. Cum se cheamă? A neamului. Voi cine sunteți? E a noastră, bă! Trebuia să facă și prin altar o ieșire, să intre pe ușă și să iasă prin altar până se termina România. Nu, mă, li se rupe și-ți mai dădeau și jandarmi în bot. Adică Dumnezeu păzit de jandarmi.


 

Citește și

AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 7 noiembrie, de la ora 15.00
11:27
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 7 noiembrie, de la ora 15.00
VIDEO Doru Bușcu despre șansele Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: Are un mare minus
19:32, 06 Nov 2025
Doru Bușcu despre șansele Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: Are un mare minus
VIDEO Desantul șefului NATO în România, o vizită de curtoazie? Doru Bușcu: „Cu Mark Rutte trebuiau discutate contracte”
18:19, 06 Nov 2025
Desantul șefului NATO în România, o vizită de curtoazie? Doru Bușcu: „Cu Mark Rutte trebuiau discutate contracte”
VIDEO Președintele, tot mai aproape de propriul PARTID. Doru Bușcu: „Cu Drulă este un calcul bun al lui Nicușor Dan”
17:16, 06 Nov 2025
Președintele, tot mai aproape de propriul PARTID. Doru Bușcu: „Cu Drulă este un calcul bun al lui Nicușor Dan”
VIDEO Doru Bușcu caracterizează alegerile de la București ca pe “o mică bursă balcanică”. „Toți se comportă ca niște cete de tâlhari”
16:25, 06 Nov 2025
Doru Bușcu caracterizează alegerile de la București ca pe “o mică bursă balcanică”. „Toți se comportă ca niște cete de tâlhari”
VIDEO Nicușor Dan, campionul GAFELOR. Doru Bușcu: „El nu poate să fie un președinte care desenează viitorul”
15:51, 06 Nov 2025
Nicușor Dan, campionul GAFELOR. Doru Bușcu: „El nu poate să fie un președinte care desenează viitorul”
Mediafax
Coreea de Nord lansează noi amenințări! Discuțiile de apărare dintre SUA și Coreea de Sud au aprins „fitilul”
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă” a explodat pe internet
Mediafax
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil „ne stau alături ca niște frați mai mari”. Unul e protectorul militarilor!
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure tehnologii și secrete de stat. Dezvăluirile unui fost agent CIA
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații?
ANALIZĂ Europa „divorțează” energetic de Moscova. The Insider: „Rusia mai are o PROBLEMĂ, Turcia reprezintă cea mai mare parte a profiturilor Gazprom din operațiunile europene. Acest lucru nu va dura”
10:42
Europa „divorțează” energetic de Moscova. The Insider: „Rusia mai are o PROBLEMĂ, Turcia reprezintă cea mai mare parte a profiturilor Gazprom din operațiunile europene. Acest lucru nu va dura”
SPORT Costel Gâlcă avertizează înainte de Rapid – FC Argeș: „Nu suntem siguri de play-off”
10:38
Costel Gâlcă avertizează înainte de Rapid – FC Argeș: „Nu suntem siguri de play-off”
DEZVĂLUIRI Legături nebănuite între scandalul „Georgescu – Hanț” și „Cei trei tenori” din IAȘI
10:38
Legături nebănuite între scandalul „Georgescu – Hanț” și „Cei trei tenori” din IAȘI
SPORT Farul a învins liderul FC Botoșani. Moldovenii încheie o serie de 13 meciuri fără înfrângere
10:29
Farul a învins liderul FC Botoșani. Moldovenii încheie o serie de 13 meciuri fără înfrângere
EXTERNE O explozie solară spectaculoasă a fost observată de astronomi. „Superman” a emis o lumina egală cu cea a 10 trilioane de sori
10:20
O explozie solară spectaculoasă a fost observată de astronomi. „Superman” a emis o lumina egală cu cea a 10 trilioane de sori
ANALIZA de 10 Cel mai DUR adversar naval al SUA din Pacific a fost pus în funcțiune. Portavionul Fujian confirmă ambițiile Chinei
10:00
Cel mai DUR adversar naval al SUA din Pacific a fost pus în funcțiune. Portavionul Fujian confirmă ambițiile Chinei