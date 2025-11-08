Catedrala Națională a fost confiscată de politruci. Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul jurnalistului Gândul, actorul Florin Călinescu, a criticat modul în care puterea a furat simbolul Catedralei Mântuirii Neamului, restrângând drepturile cetățenilor simpli în ceea ce opr.

Invitatul lui Ionuț Cristache consideră că BOR are o influență nefastă și o imagine compromisă, iar acest lucru are o lungă tradiție, în contextul în care mulți prelați au colaborat cu Securitatea comunistă. Așadar, nu este de mirare că BOR a preferat să transforme evenimentul de sfințire a picturii Catedralei într-unul cu politruci în prim plan.

„Dumnezeu nu mai are treabă cu noi, a încercat cu Adam și de atunci și-a luat mâna de pe noi. Corneanu al Banatului (n.r. – mitropolitul Nicolae Corneanu) vine după Revoluție și spune 90% am fost agent de Securitate. Nu cred că s-a schimbat ceva. Dacă prima lor grijă este să cheme politrucii și populația să stea pe trotuarul celălalt, a doua zi să cheme militarii”, a comentat cunoscutul actor.

„Dacă vrei să comunici cu Dumnezeu nu îți trebuie intermediari”

Călinescu: Ăștia se duc în continuare cu miile pe zi să ce? Ce speră românul de la Dumnezeu, de la (sfântul) Dumitru, de la (sfânta) Parascheva, ce? Speră un lucru mă, să trăiască la fel 365 de zile pe an, dar într-o zi se duce la racle, se roagă și zice acum pot să o iau de la capăt tot anul viitor.

Cristache: Până la urmă ăsta e miracolul.

Călinescu: Nu e niciun miracol.

Cristache: Ba da, faptul că tu crezi în ceva și poți s-o iei de la capăt.

Călinescu: Pentru că ești slab, nu ai principii, nu-l iubești pe Dumnezeu, nu faci ce spune el de când ne documentăm singuri. Dumnezeu îți vorbește, nu trebuie să te duci undeva. Dacă vrei să schimbi valută îți trebuie intermediari. Dacă vrei să comunici cu Dumnezeu nu îți trebuie intermediari și un loc anume.

Cristache: Deci cel mai deranjant vi s-a părut spectacolul ăsta?

Călinescu: Cel mai deranjant mi s-a părut că oamenii de pe trotuarul celălalt n-au intrat buluc în catedrală. Cum se cheamă? A neamului. Voi cine sunteți? E a noastră, bă! Trebuia să facă și prin altar o ieșire, să intre pe ușă și să iasă prin altar până se termina România. Nu, mă, li se rupe și-ți mai dădeau și jandarmi în bot. Adică Dumnezeu păzit de jandarmi.

