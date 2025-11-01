Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ceaușescu, scos din minți de rapoartele despre Iliescu. Lavinia Betea: „Cine a mai văzut un secretar de partid care zâmbește?”

Ceaușescu, scos din minți de rapoartele despre Iliescu. Lavinia Betea: „Cine a mai văzut un secretar de partid care zâmbește?”

01 nov. 2025, 18:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ceaușescu, scos din minți de rapoartele despre Iliescu. Lavinia Betea: „Cine a mai văzut un secretar de partid care zâmbește?”

Într-un nou episod al serialului Ion Iliescu – Istoria neștiută, un proiect in parteneriat cu istoricul Lavinia Betea, invitata jurnalistului Ionuț Cristache a compus profilul uman atipic al lui Ion Iliescu comparativ cu șablonul activistului de partid zelos și îndoctrinat ideologic, șablon preferat de regimul comunist și de Ceaușescu personal. 

După perioada petrecută la Timișoara, Iliescu este numit prim-secretar al Comitetului Județean PCR Iași în perioada 1974-1979. Din multe puncte de vedere, viitorul președinte era un om de partid foarte atipic. Îi lipsea acel exces de zel definitoriu pentru activiștii de partid. Este o perioadă marcată de zile tihnite, la plimbare prin dulcele târg al Ieșilor, la braț cu doamna Nina.

„La Iași îi fascinează pe intelectuali. Nu era genul de om care să se consume – o expresie tipică nucleului de putere – să arzi pentru cauză, se știa că petrece orele de muncă întocmai ca un funcționar. Or Ceaușescu ar fi vrut mai mult decât zi lumină. După ce se termină acele ore o ia pe doamna Nina la braț și merg la piețe și la magazine împreună. Cine a mai văzut un prim secretar care să facă așa ceva? Era ceva cu totul deosebit. Cine a mai văzut un secretar care zâmbește, mimica unui secretar de partid trebuia să fie una impenetrabilă, a unui om foarte grav, atât de preocupat de viitorul lumii încât nici n-are vreme să zâmbească”.

Rapoartele care îl îngrijorau pe Ceaușescu

Tot în capitala Moldovei, Iliescu își etalează realele preocupări intelectuale, care s-au accentuat în timpul detașării sale aici.

„Pe biroul lui trona un teanc de reviste străine, ziare, Le Monde, Paris Match, cu care impresiona intelectualii. Prefera să stea de vorbă cu rectori, cu profesori universitari, cu artiști, scriitori. Ceea ce, sigur, veneau rapoartele la Ceaușescu și displăcea. Trebuia să fie preocupat de producția materială, nu de această producție spirituală, a mai comentat istoricul.

Citește și

VIDEO A avut Ion Iliescu unul sau doi fii adoptivi? Lavinia Betea, despre cel mai controversat episod din viața personală a fostului președinte
12:30
A avut Ion Iliescu unul sau doi fii adoptivi? Lavinia Betea, despre cel mai controversat episod din viața personală a fostului președinte
VIDEO EXCLUSIV Cât de prigonit a fost, de fapt, Ion Iliescu de dictatorul Ceaușescu? Lavinia Betea: „Nu este niciun fel de disidență”
11:12, 31 Oct 2025
Cât de prigonit a fost, de fapt, Ion Iliescu de dictatorul Ceaușescu? Lavinia Betea: „Nu este niciun fel de disidență”
VIDEO EXCLUSIV Ion Iliescu, de la favorit la PROSCRIS al familiei Ceaușescu. Lavinia Betea despre începutul sfârșitului pentru primul președinte de după 1989
19:11, 30 Oct 2025
Ion Iliescu, de la favorit la PROSCRIS al familiei Ceaușescu. Lavinia Betea despre începutul sfârșitului pentru primul președinte de după 1989
AI AFLAT! Gândul prezintă BEST OF „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” – vineri, 31 octombrie, de la ora 15.00
18:41, 30 Oct 2025
Gândul prezintă BEST OF „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” – vineri, 31 octombrie, de la ora 15.00
EMISIUNI Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
13:41, 30 Oct 2025
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
VIDEO Ștefan Popescu despre reașezarea polilor de putere în zona Mării Negre. „Adevărata provocare pentru România este menținerea interesului SUA”
12:28, 30 Oct 2025
Ștefan Popescu despre reașezarea polilor de putere în zona Mării Negre. „Adevărata provocare pentru România este menținerea interesului SUA”
Mediafax
George Simion, după vandalizarea sediului AUR: Nu voi accepta să fiu împușcat
Digi24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Cancan.ro
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre SUBSTANȚELE pe care medicul le lua. De ce NU crede că s-ar fi sinucis
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Mediafax
Șef din structura Poliției Rutiere Ilfov, cercetat după ce și-a bătut soția judecător
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
Cancan.ro
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
O undă gravitațională record dezvăluie două găuri negre care s-au ciocnit în trecut
AUTO Unul dintre cele mai vechi modele de Volkswagen Beetle a fost readus la viață. Cum arată „broscuța” cu 23 CP și care prinde 100 km/h
18:11
Unul dintre cele mai vechi modele de Volkswagen Beetle a fost readus la viață. Cum arată „broscuța” cu 23 CP și care prinde 100 km/h
ALERTĂ Cum a reacționat un botoșănean, după ce a descoperit un PROIECTIL în fața casei sale. Bărbatul săpa o groapă pentru a planta un copac
18:10
Cum a reacționat un botoșănean, după ce a descoperit un PROIECTIL în fața casei sale. Bărbatul săpa o groapă pentru a planta un copac
VIDEO Valentin Stan critică dur mobilizarea lui Moșteanu și acțiunile MApN: „Aceste nulități în uniformă”/ „Hal de dezastru în care este această instituție”
18:00
Valentin Stan critică dur mobilizarea lui Moșteanu și acțiunile MApN: „Aceste nulități în uniformă”/ „Hal de dezastru în care este această instituție”
CREDINȚĂ Cât este timpul de așteptare sâmbătă seară pentru accesul în Catedrala Mântuirii Neamului. Aproape 200.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar
17:48
Cât este timpul de așteptare sâmbătă seară pentru accesul în Catedrala Mântuirii Neamului. Aproape 200.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar
EXTERNE Trei activiști ecologiști sunt achitați după ce au vandalizat Stonehenge. În 2024, ei au VOPSIT pietrele monumentului megalitic cu spray portocaliu
17:45
Trei activiști ecologiști sunt achitați după ce au vandalizat Stonehenge. În 2024, ei au VOPSIT pietrele monumentului megalitic cu spray portocaliu
POLITICĂ Anca Alexandrescu este susținută oficial de George Simion și AUR, în cursa pentru București. Vedeta TV mai este susținută și de PNȚCD
17:36
Anca Alexandrescu este susținută oficial de George Simion și AUR, în cursa pentru București. Vedeta TV mai este susținută și de PNȚCD