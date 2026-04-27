Mesajul intern al PSD către parlamentari, după ce s-a decis depunerea moțiunii de cenzură cu AUR. „Nu este o intenție de colaborare pe viitor”

Prin intermediul unui mesaj care a circulat la nivel intern, parlamentarii PSD au fost informați referitor la moțiunea de cenzură alături de AUR. Conducerea social-democraților a menționat că această inițiativă are scop central înlăturarea premierului Ilie Bolojan din funcție.

De asemenea, în mesajul către parlamentarii social-democrați a mai fost menționat faptul că această moțiune de cenzură depusă alături de AUR nu va presupune nici o apropiere politică între cele două partide.

Înainte de anunțul oficial, PSD a dorit să clarifice faptul că această alăturare pentru moțiunea de cenzură reprezintă, însă, doar un demers limitat. Parlamentarii PSD au fost asigurați, la nivel intern, că depunerea unei moțiuni de cenzură alături de Alianța pentru Unirea Românilor vizează exclusiv demiterea premierului Ilie Bolojan, fără intenții de colaborare politică pe viitor, scrie Știri pe Surse.

Nu ar exista vreo „intenție de colaborare viitoare”

Mesajul din partea conducerii social-democraților vine la scurt timp după ce s-au anunțat că demersurile tehnice pentru redactarea moțiunii de cenzură au debutat. La scurt timp, liderul AUR menționase că, în condițiile în care s-a strânge cele 233 de voturi, ar fi pregătit să depună moțiunea de cenzură chiar „și mâine”. Parlamentarilor PSD li s-a comunicat faptul că aceasta reprezintă o „decizie pragmatică”. Ei au mai menționat că dacă ar fi acționat separat, atunci ar fi riscat „un blocaj”. Li s-a mai spus că este vorba „strict în legătură cu demiterea lui Bolojan, fără nicio intenție de colaborare viitoare”.

Detaliile moțiunii vor fi discutate astăzi, de la ora 14:00.

