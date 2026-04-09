Cine e în spatele operațiunii Nicușor Dan – Coldea – Ponta? Bușcu: ”Nicușor și Crin nu sunt implicați”

Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a comentat dedesubturile înscenării din mai 2025, care îi are în centru pe actori plătiți să îi interpreteze pe Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Cunoscutul gazetar apreciază că, din punctul său de vedere, Crin Antonescu și câșțigătorul final al scrutinului electoral ies din calcul.

Moderatorul a invocat faptul că una din concluziile anchetei DIICOT este că drumurile duc înspre echipa de campanie a lui Nicușor Dan. Invitatul a completat că, în egală măsură, și PNL (mai exact, o grupare a partidului care astăzi se opune lui Bolojan), care l-a susținut pe Crin Antonescu, avea o miză mare în operațiune. Explicația cea mai plauzibilă, consideră Doru Bușcu, vizează un eventual șantaj.

”Lucrezi cu sforile spaimei”

Doru Bușcu: Ne putem închipui că șefii campaniei PNL sunt străini de operațiunea asta? (….) Lucrezi cu sforile spaimei. Ai nevoie de ceva de la omul politic nr. 1, îl sună un băiat și obții. Ai nevoie de la omul politic nr. 2. Sau poate cine știe, ăla ajunge președinte ântre timp, poate chiar prim-ministru.

Ionuț Cristache: S-a mers destul de departe cu elemente din dosar, astfel încât nu cred că mai poate fi dată înapoi sau temporizată ancheta, cum s-a întâmplat în multe dintre cazuri. De s-a ajuns la prescripție.

Bușcu: Asta ca procurori spui.

Cristache: Da, da, da.

Bușcu: Orice se poate opri oricând.

Cum au lucrat hiper-loialiștii

Cristache: E vorba de președintele în funcție. Adică, nu e în beneficiul inclusiv al lui să se clarifice situația?

Bușcu: Depinde dacă clarificarea situației duce la el sau nu. Eu cred așa. Nicușor pe de o parte, Crin pe de altă parte nu au niciun amestec aici.

Cristache: A sigur, sunt deasupra.

Bușcu: Nu e genul lor. Sub ei s-a lucrat în ideea unor hiper-loialiști, oameni interesați.

