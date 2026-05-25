Soțul consilierei lui Bolojan, judecătorul Alin Bodnar, atacă noua lege a salarizării. Nemulțumit că veniturile îi vor fi reduse

Noua Lege a Salarizării, prezentată de Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, este contestată chiar de soțul fostei consiliere a lui Bolojan, judecătorul Alin Bodnar. Acesta a declarat într-o postare pe un grup privat de pe Facebook că noua legislație este „inacceptabilă”. Motivul? Salariul său, în calitate de magistrat, ar urma să scadă. Alin Bodnar este fratele activistului Daniel Bodnar, dar și unul dintre cei 800 de magistrați care au semnat petiția de susținere pentru „eroii” reportajului Recorder, magistrații Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu.

Judecătorul Alin Bodnar, soțul consilierei lui Bolojan, Bianca-Teodora Firezar, susține că noua lege a salarizării, propusă de ministrul interimar Pîslaru, ar include inadvertențe din punct de vedere legal.

„Orice reducere a remumerației magistraților poate fi făcută doar în contextul unor reduceri generale a salariilor funcționarilor publici, ceea ce nu este cazul în noua lege a salarizării, conform căruia multe salarii sunt majorate substanțial”, afirmă magistratul.

Judecător la Tribunalul București, Alin Bodnar susține că un magistrat cu grad de tribunal 12 ani vechime va ajunge la un total de 23.567 brut și un net de 13.787 lei, mai mic față de cel de 15.554 lei net de acum.

„Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit prin Hotărârea din 7 februarie 2019, Escribano Vindel, C 49/18, punctele 70, 71 și 73, că nivelul remunerației judecătorilor trebuie să fie suficient de ridicat, având în vedere contextul socio-economic al statului membru în cauză, pentru a le conferi acestora o independență economică certă, de natură să îi protejeze împotriva riscului ca eventuale intervenții sau presiuni exterioare să poată dăuna neutralității deciziilor pe care trebuie să le ia. Exemplu grad de tribunal 12 ani vechime. 4.85*4100=19.885 lei. Care se majorează cu 7.5% la gradația 1, cu 5% la gradația 2 și cu încă 5% la gradația 3. Iese un total de 23.567 lei brut și un net de 13.787 lei fata de 15.554 lei net acum”, scrie judecătorul Bodnar.

Alin Bodnar s-a căsătorit în noiembrie 2025 cu Bianca-Teodora Firezar, care între 14 februarie 2025 și 27 mai 2025 a lucrat la Cotroceni, în calitate de consilier de stat pentru președintele interimar Ilie Bolojan.