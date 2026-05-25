Prima pagină » Știri politice » Soțul consilierei lui Bolojan, judecătorul Alin Bodnar, atacă noua lege a salarizării. Nemulțumit că veniturile îi vor fi reduse

Soțul consilierei lui Bolojan, judecătorul Alin Bodnar, atacă noua lege a salarizării. Nemulțumit că veniturile îi vor fi reduse

Ruxandra Radulescu
Soțul consilierei lui Bolojan, judecătorul Alin Bodnar, atacă noua lege a salarizării. Nemulțumit că veniturile îi vor fi reduse
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Noua Lege a Salarizării, prezentată de Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, este contestată chiar de soțul fostei consiliere a lui Bolojan, judecătorul Alin Bodnar. Acesta a declarat într-o postare pe un grup privat de pe Facebook că noua legislație este „inacceptabilă”. Motivul? Salariul său, în calitate de magistrat, ar urma să scadă. Alin Bodnar este fratele activistului Daniel Bodnar, dar și unul dintre cei 800 de magistrați care au semnat petiția de susținere pentru „eroii” reportajului Recorder, magistrații Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu.

Judecătorul Alin Bodnar, soțul consilierei lui Bolojan, Bianca-Teodora Firezar, susține că noua lege a salarizării, propusă de ministrul interimar Pîslaru, ar include inadvertențe din punct de vedere legal.

„Orice reducere a remumerației magistraților poate fi făcută doar în contextul unor reduceri generale a salariilor funcționarilor publici, ceea ce nu este cazul în noua lege a salarizării, conform căruia multe salarii sunt majorate substanțial”, afirmă magistratul.

Judecător la Tribunalul București, Alin Bodnar susține că un magistrat cu grad de tribunal 12 ani vechime va ajunge la un total de 23.567 brut și un net de 13.787 lei, mai mic față de cel de 15.554 lei net de acum.

„Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit prin Hotărârea din 7 februarie 2019, Escribano Vindel, C 49/18, punctele 70, 71 și 73, că nivelul remunerației judecătorilor trebuie să fie suficient de ridicat, având în vedere contextul socio-economic al statului membru în cauză, pentru a le conferi acestora o independență economică certă, de natură să îi protejeze împotriva riscului ca eventuale intervenții sau presiuni exterioare să poată dăuna neutralității deciziilor pe care trebuie să le ia.

Exemplu grad de tribunal 12 ani vechime. 4.85*4100=19.885 lei. Care se majorează cu 7.5% la gradația 1, cu 5% la gradația 2 și cu încă 5% la gradația 3. Iese un total de 23.567 lei brut și un net de 13.787 lei fata de 15.554 lei net acum”, scrie judecătorul Bodnar.

Alin Bodnar s-a căsătorit în noiembrie 2025 cu Bianca-Teodora Firezar, care între 14 februarie 2025 și 27 mai 2025 a lucrat la Cotroceni, în calitate de consilier de stat pentru președintele interimar Ilie Bolojan.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Avionul în care se afla Radu Miruță, afectat de sisteme care bruiază semnalul GPS: „Piloții și-au luat măsuri de protecție”
21:31
Avionul în care se afla Radu Miruță, afectat de sisteme care bruiază semnalul GPS: „Piloții și-au luat măsuri de protecție”
FLASH NEWS Ministrul Apărării dezvăluie cât costă pregătirea unui pilot de F-16
20:54
Ministrul Apărării dezvăluie cât costă pregătirea unui pilot de F-16
EXCLUSIV Fostul Ministru de Externe, Emil Hurezeanu, uimit de suma de peste 500.000 de dolari pe care România o plătește lunar pentru relația cu SUA : “Mi se pare cam mult / Trebuie lămurit scopul acestui contract”. Hurezeanu amintește si de alte contracte de lobby semnate de România
20:25
Fostul Ministru de Externe, Emil Hurezeanu, uimit de suma de peste 500.000 de dolari pe care România o plătește lunar pentru relația cu SUA : “Mi se pare cam mult / Trebuie lămurit scopul acestui contract”. Hurezeanu amintește si de alte contracte de lobby semnate de România
FLASH NEWS Miruță se apară în scandalul identității pilotului care a doborât o dronă deasupra Estoniei și spune că avea voie să-i dezvăluie numele
20:22
Miruță se apară în scandalul identității pilotului care a doborât o dronă deasupra Estoniei și spune că avea voie să-i dezvăluie numele
FLASH NEWS Ponta, după ce Administrația Prezidențială a anunțat că angajează o firmă de lobby pentru relația cu SUA: „De ce o plătim în continuare din buget pe doamna ministru de Externe și echipa sa de ONG-iști?”
20:22
Ponta, după ce Administrația Prezidențială a anunțat că angajează o firmă de lobby pentru relația cu SUA: „De ce o plătim în continuare din buget pe doamna ministru de Externe și echipa sa de ONG-iști?”
FLASH NEWS Cine este firma cu care România a semnat un contract de lobby în valoare de peste jumătate de milion de dolari pe lună
19:19
Cine este firma cu care România a semnat un contract de lobby în valoare de peste jumătate de milion de dolari pe lună
Mediafax
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
Anghel Damian, mut de UIMIRE! A văzut testele de inteligență ale membrilor clanului Cămătaru: 'Genii'
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Macron proclamă supremația garanțiilor europene de securitate față de cele NATO. Expert: „Există un scenariu și mai periculos”
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Pisicile ar putea ajuta la deblocarea unor noi tratamente împotriva cancerului la om

Cele mai noi

Trimite acest link pe