Prima pagină » Știri externe » Știință » Povestea celor 500 de broaște țestoase care au salvat vegetația din Sahara: „Ingineri ai ecosistemului”

Povestea celor 500 de broaște țestoase care au salvat vegetația din Sahara: „Ingineri ai ecosistemului”

Povestea celor 500 de broaște țestoase care au salvat vegetația din Sahara: „Ingineri ai ecosistemului”
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Broaștele țestoase africane cu pinteni au salvat vegetația din deșertul Sahara, care poate fi văzută acum chiar și din satelit, scrie indiandefencereview.com.

Cercetătorii au eliberat 500 de țestoase în Sahara, în 2021, unde toate eforturile de reîmpădurire eșuaseră, în trecut.

Cinci ani mai târziu, imaginile din satelit au surprins zonele cu noua vegetație.

Elementul-cheie care a ajutat la revenirea vegetației nu a fost plantarea copacilor, ci obiceiul țestoaselor de a săpa, în mod natural.

Centrochelys sulcata, broscuțele țestoase africane, au săpat tuneluri adânci pentru a se adăposti de temperaturile extreme din deșert.

Aceste tuneluri au străpuns prin stratul dur al solului deșertic. Astfel, apa de ploaie a putut să ajungă adânc în pământ, în loc să se evapore la suprafață.

Mediul creat de broscuțe a adus și un microclimat unde insectele, microorganismele și plantele pot supraviețui.

De-a lungul timpului, vegetația a început să crească și a tras păsări și animale mici.

Povestea celor 500 de broaște țestoase care au salvat vegetația din Sahara

Oamenii de știință spun că țestoasele sunt adevărații „ingineri ai ecosistemului” deoarece au modificat fizic mediul, de care acum pot beneficia și alte specii.

Mai mult, în acest proces nu s-au folosit utilaje, sisteme de irigații sau chimicale, ci s-a mers pe „mâna” țestoaselor.

Cercetătorii au salvat specii care erau amenințate de vânătoare, agricultură și relocare, dar și de presiunea climatică.

Proiectul demonstrează cum introducerea unei specii-cheie în natură poate schimba chiar și soarta aridă a deșertului.

Broaștele țestoase au „resetat”, practic, ecosistemul deșertic, neprimitor și au adus vegetația.

Pe de altă parte, țestoasele nu sunt singura soluție la deșertificare. Recuperarea pe termen lung depinde de ploi, managementul solului și controlul ecosistemului.

Broasca țestoasă africană cu pinteni este o specie în pericol, însemnând că protejarea ei este esențială pentru a aduce noi beneficii mediului înconjurător.

Sursa foto: Captură indiandefencereview.com

Autorul recomandă: 

Recomandarea video

Citește și

ȘTIINȚĂ Marele continent care se rupe în două: Fisura adâncă nu mai poate fi ignorată de oamenii de știință
22:27
Marele continent care se rupe în două: Fisura adâncă nu mai poate fi ignorată de oamenii de știință
INEDIT Motivul pentru care discul de aur al lui „Voyager”, sonda spațială aflată în afara Sistemului Solar, conține o mică mostră de uraniu
14:18
Motivul pentru care discul de aur al lui „Voyager”, sonda spațială aflată în afara Sistemului Solar, conține o mică mostră de uraniu
ȘTIINȚĂ Felul în care scriem poate ascunde semne timpurii de declin cognitiv, arată un nou studiu
19:52, 23 May 2026
Felul în care scriem poate ascunde semne timpurii de declin cognitiv, arată un nou studiu
ȘTIINȚĂ Locul în care trăiești poate influența cât de repede îmbătrânești, arată un studiu
18:01, 20 May 2026
Locul în care trăiești poate influența cât de repede îmbătrânești, arată un studiu
Descoperirea uimitoare făcută de cercetătorii spanioli după ce au studiat scoarța terestră a Peninsulei Iberice
20:37, 19 May 2026
Descoperirea uimitoare făcută de cercetătorii spanioli după ce au studiat scoarța terestră a Peninsulei Iberice
ȘTIINȚĂ O nouă cercetare dezvăluie cum a fost construită Marea Piramidă din Giza. Ar fi fost folosită o tehnică revoluționară
17:56, 19 May 2026
O nouă cercetare dezvăluie cum a fost construită Marea Piramidă din Giza. Ar fi fost folosită o tehnică revoluționară
Mediafax
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
Anghel Damian, mut de UIMIRE! A văzut testele de inteligență ale membrilor clanului Cămătaru: 'Genii'
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Macron proclamă supremația garanțiilor europene de securitate față de cele NATO. Expert: „Există un scenariu și mai periculos”
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Pisicile ar putea ajuta la deblocarea unor noi tratamente împotriva cancerului la om
SPECTACULOS Fenomen unic surprins pe camere. O minge de foc verde a intrat în atmosfera Pământului fix în momentul erupției unui vulcan
22:42
Fenomen unic surprins pe camere. O minge de foc verde a intrat în atmosfera Pământului fix în momentul erupției unui vulcan
FLASH NEWS Avertisment direct către SUA din partea Rusiei. Diplomații sunt sfătuiți să părăsească Kievul înaintea atacului iminent al Rusiei
22:13
Avertisment direct către SUA din partea Rusiei. Diplomații sunt sfătuiți să părăsească Kievul înaintea atacului iminent al Rusiei
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 26 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 26 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
INEDIT Cum să nu le iubești? Pisicile ar putea ajuta oamenii să scape de o boală oribilă
21:47
Cum să nu le iubești? Pisicile ar putea ajuta oamenii să scape de o boală oribilă
FLASH NEWS Iranul va deschide Strâmtoarea Ormuz la 30 de zile după acordul de pace cu SUA. Ce obligații are în tot acest timp
21:45
Iranul va deschide Strâmtoarea Ormuz la 30 de zile după acordul de pace cu SUA. Ce obligații are în tot acest timp
FLASH NEWS Avionul în care se afla Radu Miruță, afectat de sisteme care bruiază semnalul GPS: „Piloții și-au luat măsuri de protecție”
21:31
Avionul în care se afla Radu Miruță, afectat de sisteme care bruiază semnalul GPS: „Piloții și-au luat măsuri de protecție”

Cele mai noi

Trimite acest link pe