Povestea celor 500 de broaște țestoase care au salvat vegetația din Sahara: „Ingineri ai ecosistemului”

Broaștele țestoase africane cu pinteni au salvat vegetația din deșertul Sahara, care poate fi văzută acum chiar și din satelit, scrie indiandefencereview.com.

Cercetătorii au eliberat 500 de țestoase în Sahara, în 2021, unde toate eforturile de reîmpădurire eșuaseră, în trecut.

Cinci ani mai târziu, imaginile din satelit au surprins zonele cu noua vegetație.

Elementul-cheie care a ajutat la revenirea vegetației nu a fost plantarea copacilor, ci obiceiul țestoaselor de a săpa, în mod natural.

Centrochelys sulcata, broscuțele țestoase africane, au săpat tuneluri adânci pentru a se adăposti de temperaturile extreme din deșert.

Aceste tuneluri au străpuns prin stratul dur al solului deșertic. Astfel, apa de ploaie a putut să ajungă adânc în pământ, în loc să se evapore la suprafață.

Mediul creat de broscuțe a adus și un microclimat unde insectele, microorganismele și plantele pot supraviețui.

De-a lungul timpului, vegetația a început să crească și a tras păsări și animale mici.

Povestea celor 500 de broaște țestoase care au salvat vegetația din Sahara

Oamenii de știință spun că țestoasele sunt adevărații „ingineri ai ecosistemului” deoarece au modificat fizic mediul, de care acum pot beneficia și alte specii.

Mai mult, în acest proces nu s-au folosit utilaje, sisteme de irigații sau chimicale, ci s-a mers pe „mâna” țestoaselor.

Cercetătorii au salvat specii care erau amenințate de vânătoare, agricultură și relocare, dar și de presiunea climatică.

Proiectul demonstrează cum introducerea unei specii-cheie în natură poate schimba chiar și soarta aridă a deșertului.

Broaștele țestoase au „resetat”, practic, ecosistemul deșertic, neprimitor și au adus vegetația.

Pe de altă parte, țestoasele nu sunt singura soluție la deșertificare. Recuperarea pe termen lung depinde de ploi, managementul solului și controlul ecosistemului.

Broasca țestoasă africană cu pinteni este o specie în pericol, însemnând că protejarea ei este esențială pentru a aduce noi beneficii mediului înconjurător.

Sursa foto: Captură indiandefencereview.com

Autorul recomandă: