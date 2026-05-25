Silviu Bănilă
În urmă cu 40 de ani, Sean Penn a vrut să-l „omoare” pe Christopher Walken. „Dă-mi cealaltă armă!” Cum a sărit „calul” la filmările pentru un thriller
În urmă cu 40 de ani, tânărul actor Sean Penn ar fi făcut orice pentru a câștiga credibilitate și a reușit să-l sperie în mod real pe colegul său de platou, experimentatul Christopher Walken. Cel din urmă a rămas marcat de „ciocnirea” cu Penn.

În urmă cu 40 de ani, Sean Penn și Christopher Walken au jucat în thriller-ul intens At Close Range (1986).

La doar 26 de ani, Sean Penn a interpretat rolul lui Brad Jr., un tânăr obișnuit, a cărui viață se prăbușește treptat într-o lume a crimei, sub influența tatălui său, lider violent al unei bande, interpretat de Christopher Walken.

Pentru a fi cât mai autentic, Penn a „sărit calul” cu Walken. În una din cele mai controversate scene din film, Brad Jr. îl confruntă pe tatăl său, pe care îl acuză, cu dispreț, de numeroase crime.

Tensiunea atinge cote maxime și personajul lui Sean Penn scoate un pistol la Christopher Walken.

Sursa foto: Capturi YouTube

O decizie riscantă, luată în ultima clipă

Totuși, teama de pe ecran a fost reală. Potrivit documentarului Sean Penn: Copilul teribil al Americii, difuzat de Cine+ OCS și SFR Play – Sean Penn a încărcat arma cu gloanțe oarbe, în ultima clipă, fără să-l anunțe pe Christopher Walken.

Gloanțele oarbe pot răni sau chiar ucide pe cineva, dacă sunt trase de la o distanță mică! Sean Penn și-a apărat decizia, crezând că scena va fi mai intensă, dacă îl sperie pe Christopher Walken.

Christopher Walken și o amintire mai mult decât „vie”

Ani mai târziu, Christopher Walken a vorbit despre acest episod la emisiunea Inside The Actors Studio (1995).

Actorul a descris experiența traumatizantă cu Penn: „În acea scenă, el ar fi trebuit să îndrepte revolverul spre fața mea. Mi-a fost mereu teamă de arme, le evit cu orice preț”.

Walken și-a amintit momentul de maximă anxietate: „Chiar înainte să spună „Acțiune!”, pentru a patra dublă, Sean a alergat în capătul platoului de filmare și l-am auzit spunând: „Dă-mi cealaltă armă!” Camera mergea, s-a întors și eu am zis să continuăm… chiar dacă ceva în mine îmi spunea să ne oprim și să-i cer arma. Am fost cu adevărat îngrozit. M-am speriat rău de arma aia”.

După rolul epic din „One Battle After Another” (2025), Sean Penn a intrat în clubul foarte select al actorilor care au TREI Premii Oscar în palmares. 

At Close Range, un film-cult al anilor 1980, este inspirat dintr-o poveste reală, relatată la știri, care ar fi avut loc la periferia Philadelphiei, scrie allocine.fr.

