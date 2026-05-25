Marele continent care se rupe în două: Fisura adâncă nu mai poate fi ignorată de oamenii de știință

Primele semne geochimice ale unei fisuri adânci în crusta Pământului, direct legate de manta, au fost descoperite în Zambia și ar putea duce la „ruperea” continentului african.

Studiul alarmant a fost publicat în revista Frontiers in Earth Science , editată de Universitatea din Oxford.

Cercetătorii au vizitat opt izvoare geotermale din Zambia, de-a lungul Văii Marelui Rift (Kafue) și au analizat gazele dizolvate în apă, care ieșeau la suprafață, scrie ansa.it.

Mai exact, ei au studiat rapoartele dintre izotopi, utili pentru reconstrucția originii gazelor și diferențierea celor care vin din adâncurile Terrei versus cele de la suprafață.

„Izvoarele termale de-a lungul Văii Marelui Rift din Zambia prezintă caracteristici izotopice ale heliului care indică o legătură directă cu mantaua Pământului, situată între 40 și 160 de kilometri sub suprafața Pământului”, spune geologul Mike Daly de la Universitatea din Oxford.

„Această conexiune fluidă demonstrează că limita faliei Văii Marelui Rift este activă și, în consecință, la fel este și Valea Riftului din sud-vestul Africii și ar putea reprezenta un semn timpuriu al fragmentării Africii subsahariene.”

Valea Marelui Rift face parte dintr-un sistem de falii care se întinde pe 2.500 de kilometri diagonal prin centrul Africii și s-ar putea conecta în cele din urmă la Dorsa Medio-Atlantică, limita unde placa africană se unește cu placa sud-americană. Geologii au crezut că ar putea marca începutul unei noi limite de placă, din cauza fracturării plăcii africane în două, dar până acum nu au găsit nicio dovadă.

Dacă suntem martori la formarea unei noi granițe tectonice în Africa centrală, procesul va dura milioane de ani. Totuși, ar putea reprezenta o sursă de energie geotermală și gaze de hidrogen și heliu, care ar contribui la economia locală.

Valea Marelui Rift, numită și Valea Riftului, Sistemul Riftului Est-African, Marele Graben Est-African reprezintă o importantă zonă de fisură a scoarței terestre care se întinde de la Marea Roșie, Iordania și sudul Orientului Mijlociu până în Mozambic.

