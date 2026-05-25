Prima pagină » Știri externe » Un fost director CIA trage un semnal de alarmă: „Nu am învățat toate lecțiile războiului din Ucraina”

Un fost director CIA trage un semnal de alarmă: „Nu am învățat toate lecțiile războiului din Ucraina”

Un fost director CIA trage un semnal de alarmă: „Nu am învățat toate lecțiile războiului din Ucraina”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Fostul director al spionajului american, David Petraeus, avertizează că Occidentul nu a învățat nici pe departe toate lecțiile care pot fi trase din războiul actual dintre Ucraina și Rusia. Potrivit lui Petraeus, acesta este viitorul războiului modern.

În prezent, afirmă fostul director CIA, ucrainenii folosesc aproximativ 10.000 de drone pe zi, iar 90% dintre victimele rusești de pe front sunt cauzate de drone. În această nouă realitate, tancurile și vehiculele blindate nu mai au nicio șansă.

Mai mult, Petraeus avertizează că în decurs de un an sau doi vom avea drone care nu au nevoie de pilot. În viitor vom vedea sisteme cu adevărat autonome, care nu necesită un operator de la distanță.

„Acesta este viitorul războiului acum. Este un război în care ești o singură parte, Ucraina folosește 10.000 de drone pe zi, 90% din victimele de partea rusă sunt cauzate de drone, tancurile nu mai pot manevra, nu pot supraviețui vehiculelor blindate, nici măcar nu poți conduce vehicule în zona morții, care este la 35 de kilometri de o parte și de alta a liniilor frontului, care nici măcar nu mai sunt linii, pentru că dronele pot zbura în tranșee și pot ucide oameni. Deci pozițiile lor de supraviețuire.

Deci, aceasta este o schimbare vastă. Și, apropo, vor urma și altele, pentru că în decurs de un an sau doi, vom vedea sisteme fără pilot, care nu sunt pilotate de la distanță. Și ținând cont de faptul că Ucraina va trece de la 3,5 milioane de drone fabricate anul trecut la 7 milioane anul acesta.

Deci pot obține până la 20.000 de drone pe zi dacă pot găsi piloții. Dar în viitor, vom vedea sisteme autonome cu adevărat autonome, care nu necesită un pilot pentru a le opera de la distanță. Și apoi ne vom confrunta cu roiuri de drone”, a spus David Petraeus într-un interviu acordat pentru Bloomberg.

Recomandările autorului:

Avertisment direct către SUA din partea Rusiei. Diplomații sunt sfătuiți să părăsească Kievul înaintea atacului iminent al Rusiei

Putin a semnat o lege care permite folosirea forței armate pentru protejarea rușilor arestați în străinătate. Ce se ascunde în spatele inițiativei

Președintele Finlandei este dispus să devină emisarul special al UE în discuțiile cu Rusia pentru a încheia războiul din Ucraina

Recomandarea video

Citește și

SPECTACULOS Fenomen unic surprins pe camere. O minge de foc verde a intrat în atmosfera Pământului fix în momentul erupției unui vulcan
22:42
Fenomen unic surprins pe camere. O minge de foc verde a intrat în atmosfera Pământului fix în momentul erupției unui vulcan
FLASH NEWS Avertisment direct către SUA din partea Rusiei. Diplomații sunt sfătuiți să părăsească Kievul înaintea atacului iminent al Rusiei
22:13
Avertisment direct către SUA din partea Rusiei. Diplomații sunt sfătuiți să părăsească Kievul înaintea atacului iminent al Rusiei
FLASH NEWS Iranul va deschide Strâmtoarea Ormuz la 30 de zile după acordul de pace cu SUA. Ce obligații are în tot acest timp
21:45
Iranul va deschide Strâmtoarea Ormuz la 30 de zile după acordul de pace cu SUA. Ce obligații are în tot acest timp
CONTROVERSĂ Putin a semnat o lege care permite folosirea forței armate pentru protejarea rușilor arestați în străinătate. Ce se ascunde în spatele inițiativei
20:36
Putin a semnat o lege care permite folosirea forței armate pentru protejarea rușilor arestați în străinătate. Ce se ascunde în spatele inițiativei
RĂZBOI Liderul Suprem al Iranului este ascuns și izolat, transmit serviciile de informații ale SUA
19:56
Liderul Suprem al Iranului este ascuns și izolat, transmit serviciile de informații ale SUA
ENERGIE Petroliere încărcate cu petrol și cu gaz natural lichefiat au ieșit din Strâmtoarea Ormuz după 3 luni. Către ce țări se îndreaptă
19:48
Petroliere încărcate cu petrol și cu gaz natural lichefiat au ieșit din Strâmtoarea Ormuz după 3 luni. Către ce țări se îndreaptă
Mediafax
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
Milionarul și-a snopit iubita din cauza unor prăjituri! IREAL cum și-a justificat gestul
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Macron proclamă supremația garanțiilor europene de securitate față de cele NATO. Expert: „Există un scenariu și mai periculos”
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Anghel Damian, mut de UIMIRE! A văzut testele de inteligență ale membrilor clanului Cămătaru: 'Genii'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Val de căldură fără precedent! O cupolă de foc învăluie continentul european

Cele mai noi

Trimite acest link pe