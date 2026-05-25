Un fost director CIA trage un semnal de alarmă: „Nu am învățat toate lecțiile războiului din Ucraina”

Fostul director al spionajului american, David Petraeus, avertizează că Occidentul nu a învățat nici pe departe toate lecțiile care pot fi trase din războiul actual dintre Ucraina și Rusia. Potrivit lui Petraeus, acesta este viitorul războiului modern.

În prezent, afirmă fostul director CIA, ucrainenii folosesc aproximativ 10.000 de drone pe zi, iar 90% dintre victimele rusești de pe front sunt cauzate de drone. În această nouă realitate, tancurile și vehiculele blindate nu mai au nicio șansă.

Mai mult, Petraeus avertizează că în decurs de un an sau doi vom avea drone care nu au nevoie de pilot. În viitor vom vedea sisteme cu adevărat autonome, care nu necesită un operator de la distanță.

„Acesta este viitorul războiului acum. Este un război în care ești o singură parte, Ucraina folosește 10.000 de drone pe zi, 90% din victimele de partea rusă sunt cauzate de drone, tancurile nu mai pot manevra, nu pot supraviețui vehiculelor blindate, nici măcar nu poți conduce vehicule în zona morții, care este la 35 de kilometri de o parte și de alta a liniilor frontului, care nici măcar nu mai sunt linii, pentru că dronele pot zbura în tranșee și pot ucide oameni. Deci pozițiile lor de supraviețuire. Deci, aceasta este o schimbare vastă. Și, apropo, vor urma și altele, pentru că în decurs de un an sau doi, vom vedea sisteme fără pilot, care nu sunt pilotate de la distanță. Și ținând cont de faptul că Ucraina va trece de la 3,5 milioane de drone fabricate anul trecut la 7 milioane anul acesta. Deci pot obține până la 20.000 de drone pe zi dacă pot găsi piloții. Dar în viitor, vom vedea sisteme autonome cu adevărat autonome, care nu necesită un pilot pentru a le opera de la distanță. Și apoi ne vom confrunta cu roiuri de drone”, a spus David Petraeus într-un interviu acordat pentru Bloomberg.

