Fostul șef al spionilor descifrează misterul pozelor trucate. ”Statul trebuie să răspundă la 4 întrebări”

Scandalul pozelor trucate, avându-i ca protagoniști pe așa-zișii Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, a fost analizat, în cadrul emisiunii Ai Aflat!, de un profesionist. Generalul Silviu Predoiu, fost director al SIE, a explicat, alături de moderatorul Ionuț Cristache, de ce înscenarea a fost făcută amatoristic, într-0 manieră care nu seamnănă cu cea a fostei Securități comuniste. Totuși, ca atitudine a fost vorba de o operațiune în stil securistic. 

Fostul prezidențiabil a subliniat că întreaga și complexa operațiune a avut un obiectiv foarte clar. Diseminarea, de către cel mai slab candidat la scrutinul prezidențiabil din mai 2025, a întregii filmări cu un scop precis față de un anume candidat.

În operațiunea serviciilor, calitatea era cu totul alta

Silviu Predoiu: În operațiunea serviciilor, calitatea era cu totul alta. Diseminarea era de cu totul altă natură. Nu alegeai pe Lasconi pentru diseminare. Nu făceai în acest mod. E clar că nu are treabă cu serviciile. E amatorism, e mai mult decât ce aș putea face eu acasă la calculator.

Ionuț Cristache: Dar efectul nu a fost de amatori. Dacă ne uităm pe date, s-au mutat voturi suficiente cât Nicușor să intre în turul 2 și cât Crin Antonescu să nu ridice problemele.

Predoiu: Vedeți că aparent îl viza pe Nicușor Dan, că era în contradicție cu afirmațiile lui. Și începem să ne gândim la o teorie cu lovitură prin ricoșeu și așa mai departe. Sunt răspunsuri pe care trebuie să le dea statul. În această închetă sunt 4 răspunsuri pe care trebuie să le dea. Cine a fost cu inițiativa? Cine a finanțat? Cine a realizat și în beneficiul cui? Acestea sunt cele 4 întrebări la care trebuie să se răspundă. Deocamdată avem niște răspunsuri minore, importante sunt acestea. Cine a fost cu inițiativa și în beneficiul cui a fost făcută.

Cristache: Și ca niciodată, avem spectaculos de multe informații care ies din acest dosar. Inclusiv noi în Gândul am publicat. Avem în spațiul public declarațiile Elenei Lasconi, declarațiile de martor ale lui Victor Ponta. Avem documente DIICOT care arată pas cu pas cum s-a făcut acea filmare în casa aceea conspirativă. Avem declarațiile actorilor implicați, care nu știau de fapt care e scopul final al filmării. Ei spuneau că participă la o emisiune de tip Iumor, Românii au talent să mintă. Pamflet politic și tot așa.

Predoiu: Dacă era așa cum spun ei cu naivitate… După, tu declari acolo ceea ce crezi că te ajută și nu poate fi probat. Și când mi-am dat seama era prea târziu să vin eu să spun ce am făcut. Am preferat să tac din gură un an și până acum când m-ați chemat și o să recunosc. Dar știți, am făcut din greșeală. Nu despre mine e vorba. Mi s-a spus că sunt securist când am intrat în campanie.

”Securismul este o atitudine

Ca o concluzie generală, operațiunea a stat sub semnul procedurilor fostei Securități, apreciază Silviu Predoiu.

Trebuie să învățăm ceva. Securismul se definește nu prin fostul loc de muncă, ci prin atitudine. Securismul este o atitudine. Securismul e acea mentalitate care îți spune că ai voie să faci orice. Că scopul justifică absolut orice fel de mijloace. Că poți să încalci legile, regulile, etica, morala. Pentru că tu ai un obiectiv și nu te interesează de nimeni. Ești deasupra tuturor. Asta vedem în acest film, pentru că nu e un filmuleț, așa cum am zis, făcut cu o aplicație descărcată după mai știu eu ce store. Nu e făcut cu un program de AI. E un filmuleț făcut cu un regizor, cu actori, cu locație închiriată. Cu echipe de machiaj. Cu diseminare. Cu cineva care a selecționat cel mai labil candidat. Care să poată să preia o asemenea chestie. Sunt convins că din cei 11 candidaț, cred că 3-4 erau potriviți.

