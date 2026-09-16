Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » Robert Turcescu, verdict dur despre criza politică. De ce crede că alegerile anticipate sunt singura soluție. „Suntem în situația boală lungă, moarte sigură”

Robert Turcescu, verdict dur despre criza politică. De ce crede că alegerile anticipate sunt singura soluție. „Suntem în situația boală lungă, moarte sigură”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, jurnalistul Robert Turcescu a sugerat că alegerile anticipate ar putea reprezenta o soluție pentru recâștigarea credibilității pe scena politică din România, în contextul unei crize prelungite. Turcescu a atras atenția că o eventuală nominalizare pentru funcția de premier nu garantează și obținerea votului de încredere în Parlament. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici

Jurnalistul e de părere că alegerile anticipate pot descărca tensiunea acumulată în societate

Robert Turcescu a relatat că organizarea alegerilor anticipate ar putea contribui la recâștigarea credibilității pe scena politică și la reducerea tensiunilor din societate. Jurnalistul consideră că un nou scrutin ar reflecta mai clar starea actuală a societății, prin rezultatele obținute de partidele politice, și ar putea oferi un nou punct de plecare pentru formarea unei majorități parlamentare.

„Singura variantă în care poți să spui că readuci o zonă de credibilitate pe scena politică e formula alegerilor anticipate. […] Alegerile anticipate cu noile rezultate fixează temperatura socială de la acest moment. Descarcă tensiunea. Alegerile anticipate vor fi realmente niște alegeri valide”, a declarat jurnalistul Robert Turcescu la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Robert Turcescu: Nominalizarea unui premier nu garantează obținerea votului de încredere în forul legislativ

Robert Turcescu a evidențiat faptul că o simplă desemnare pentru funcția de prim-ministru nu rezolvă blocajul structural din Parlament. În opinia sa, lipsa unei majorități clare transformă procedurile constituționale într-un exercițiu zadarnic de amânare a deznodământului.

Sondaj Gândul

Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Probabil că va face o nominalizare, dar să ne gândim bine că o nominalizare nu înseamnă automat că o să ajungem și la un vot în Parlament. Vine omul și zice nu am reușit să fac asta. Spun că suntem în situația boală lungă, moarte sigură”, a spus jurnalistul Robert Turcescu.

Jurnalistul spune că lipsa unor strategi politici amplifică neîncrederea populației în deciziile luate la vârf

Robert Turcescu a criticat modul în care președintele Nicușor Dan gestionează situația politică actuală. Jurnalistul susține că șeful statului nu acționează ca un strateg politic, ci improvizează și încearcă să câștige timp. În opinia lui, scena politică românească este afectată în acest moment de neîncrederea populației, iar negocierile și soluțiile politice sunt marcate de improvizație și lipsă de coerență.

„Orice s-ar întâmpla în acest moment, unu la mână: noi nu avem în Nicușor Dan un strateg politic, avem un om care improvizează, care trage de timp, care a încercat ceva. Nu văd niciun strateg politic pentru că tot ce înseamnă la această oră scenă politică e o scenă politică lovită de neîncrederea populației. E o improvizație, e o adunătură de fier cu lemn, mere cu pere și este o formulă care nu poate să dea nimic trainic”, a declarat Robert Turcescu.

Votul popular din decembrie 2024 a fost umbrit de dinamica alegerilor prezidențiale

Robert Turcescu a făcut referire la alegerile generale din 2024 și la contextul politic în care acestea s-au desfășurat. Jurnalistul susține că atenția publică a fost concentrată în principal asupra evenimentelor din primul tur al alegerilor prezidențiale și asupra rezultatului obținut de Călin Georgescu, în timp ce alegerile parlamentare au trecut în plan secund.

Acesta consideră că un nou scrutin parlamentar ar putea aduce în discuție, mai clar, inclusiv variantele pentru funcția de prim-ministru și componența viitoarei majorități parlamentare.

„Să ne aducem aminte totuși că alegerile generale din 2024 au fost fixate […] într-un moment în care toată societatea românească era atentă la faptul că s-au întâmplat lucruri în turul 1, era surpriza Călin Georgescu, nu era nimeni atent la ceea ce însemnau alegerile generale. […] Abia acum putem spune că vom avea niște alegeri generale legitime. Mai mult decât atât, ar fi pentru prima oară după foarte mult timp când la alegeri generale am discuta inclusiv formule de prim-ministru”, a declarat jurnalistul Robert Turcescu la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Parlamentul rezultat în urma alegerilor din decembrie 2024 este compus din șapte forțe politice

Scrutinul parlamentar din 1 decembrie 2024 a înregistrat o prezență la urne de 52,50%, respectiv 9.455.010 cetățeni prezenți la vot dintr-un total de peste 18 milioane de alegători înscriși pe listele permanente. În urma numărătorii voturilor, șapte partide au trecut pragul electoral de 5%: PSD a obținut 22,30% la Senat și 21,96% la Camera Deputaților, AUR a acumulat 18,30% la Senat și 18,01% la Camera Deputaților, iar PNL a ocupat poziția a treia cu 14,28% la Senat și 13,20% la Camera Deputaților.

USR a întrunit 12,26% la Senat și 12,40% la Camera Deputaților, formațiunea SOS România a adunat 7,76% la Senat și 7,36% la Cameră, POT a strâns 6,39% la Senat și 6,46% la Cameră, iar UDMR a obținut 6,38% la Senat și 6,33% la Camera Deputaților. Această configurație a determinat o fragmentare accentuată în cele 466 de mandate parlamentare, fapt ce complică formarea unei majorități solide.

Nicușor Dan se întâlnește joi cu partidele pentru desemnarea premierului

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi, 17 septembrie, la Palatul Cotroceni, consultări cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament. Discuțiile au ca temă desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru, potrivit Administrației Prezidențiale. Consultările sunt programate să înceapă de la ora 9:00, iar în urma discuțiilor șeful statului urmează să decidă asupra unei noi propuneri de premier.

După principalele partide parlamentare, sunt programate întâlniri cu Grupul Minorităților Naționale, SOS România, POT și grupul parlamentar Uniți pentru România. Consultările sunt convocate în baza articolului 103 din Constituție, care prevede că președintele desemnează candidatul pentru funcția de premier după consultarea partidului care are majoritatea absolută în Parlament sau, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Senatorul PSD Radu Oprea susține că interdicțiile de deplasări ale demnitarilor, impuse de guvern, au adâncit criza oierilor. „Am pierdut și un contract important”
21:37
Senatorul PSD Radu Oprea susține că interdicțiile de deplasări ale demnitarilor, impuse de guvern, au adâncit criza oierilor. „Am pierdut și un contract important”
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 16 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Robert Turcescu face dezvăluiri din culisele crizei politice. Președintele preia rolul guvernului, Bolojan se face că nu vede protestatarii
16:13
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 16 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Robert Turcescu face dezvăluiri din culisele crizei politice. Președintele preia rolul guvernului, Bolojan se face că nu vede protestatarii
EXCLUSIV Natalia Intotero denunță cinismul parlamentarilor. Acuză blocarea legii care trebuia să ajute victimele din blocul explodat anul trecut în Rahova
09:30
Natalia Intotero denunță cinismul parlamentarilor. Acuză blocarea legii care trebuia să ajute victimele din blocul explodat anul trecut în Rahova
EXCLUSIV Petrișor Peiu pune desemnarea unui nou premier pe umerii UDMR. Cine ar putea fi desemnat dacă partidul minoritar este de acord
21:59
Petrișor Peiu pune desemnarea unui nou premier pe umerii UDMR. Cine ar putea fi desemnat dacă partidul minoritar este de acord
EXCLUSIV Ciobanul Ionică Sterp, mărturii din mijlocul protestelor despre infiltrați. „Îți dai seama când un oier e oier”
21:13
Ciobanul Ionică Sterp, mărturii din mijlocul protestelor despre infiltrați. „Îți dai seama când un oier e oier”
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 15 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Petrișor Peiu, dezvăluiri despre violențele de la protestele oierilor. Context politic pentru amânarea unor decizii?
17:08, 15 Sep 2026
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 15 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Petrișor Peiu, dezvăluiri despre violențele de la protestele oierilor. Context politic pentru amânarea unor decizii?
Mediafax
Romgaz intră direct în casele românilor. Noul pas făcut de gigantul de stat
Digi24
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Prosport.ro
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Adevarul
„Apocalipsa britanică”, explicată de un politolog român de la Londra: „Sunt zone de o sărăcie lucie”
Mediafax
Clasă în limba română, închisă după doar patru zile. Ce va face Guvernul
Click
Ce mănâncă Gina Pistol într-o zi? „Vreau să îmbătrânesc frumos și sănătos”. Cât a ajuns să cântărească soția lui Smiley?
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar
Ce se întâmplă doctore
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Descopera.ro
Pentru prima dată, cercetătorii au reușit teleportarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Acum 4.000 de ani, oamenii au târât pietre uriașe pe distanțe de zeci de kilometri pentru a crea un monument
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
INEDIT Adevărul despre Tyrannosaurus rex. Ce arată noile studii despre „Regele dinozaurilor”
21:28
Adevărul despre Tyrannosaurus rex. Ce arată noile studii despre „Regele dinozaurilor”
FLASH NEWS Băsescu, înaintea consultărilor de la Cotroceni: pe cine vede premier și de ce consideră că este „cea mai sigură soluție”
21:23
Băsescu, înaintea consultărilor de la Cotroceni: pe cine vede premier și de ce consideră că este „cea mai sigură soluție”
NEWS ALERT Video. Cei 5 scandalagii din Piața Victoriei, reținuți de procurorii bucureșteni, au fost aduși la instanță
21:04
Video. Cei 5 scandalagii din Piața Victoriei, reținuți de procurorii bucureșteni, au fost aduși la instanță
ALEGERI Opoziția de centru-stânga din Suedia, condusă de Magdalena Andersson, a câștigat alegerile la o diferență de un singur mandat
21:03
Opoziția de centru-stânga din Suedia, condusă de Magdalena Andersson, a câștigat alegerile la o diferență de un singur mandat
CONTROVERSĂ Guvernele europene, luate prin surprindere de propunerea Ursulei von der Leyen de asociere a Canadei la UE. Care sunt nemulțumirile țărilor membre
20:13
Guvernele europene, luate prin surprindere de propunerea Ursulei von der Leyen de asociere a Canadei la UE. Care sunt nemulțumirile țărilor membre
CONTROVERSĂ Autoritățile din Ucraina au desființat clasa I cu predare în limba română din Orlivka. Părinții, amenințați să-și schimbe opțiunea. Reacția MAE
20:11
Autoritățile din Ucraina au desființat clasa I cu predare în limba română din Orlivka. Părinții, amenințați să-și schimbe opțiunea. Reacția MAE

Cele mai noi

Trimite acest link pe