Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, jurnalistul Robert Turcescu a sugerat că alegerile anticipate ar putea reprezenta o soluție pentru recâștigarea credibilității pe scena politică din România, în contextul unei crize prelungite. Turcescu a atras atenția că o eventuală nominalizare pentru funcția de premier nu garantează și obținerea votului de încredere în Parlament. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici.

Jurnalistul e de părere că alegerile anticipate pot descărca tensiunea acumulată în societate

Robert Turcescu a relatat că organizarea alegerilor anticipate ar putea contribui la recâștigarea credibilității pe scena politică și la reducerea tensiunilor din societate. Jurnalistul consideră că un nou scrutin ar reflecta mai clar starea actuală a societății, prin rezultatele obținute de partidele politice, și ar putea oferi un nou punct de plecare pentru formarea unei majorități parlamentare.

„Singura variantă în care poți să spui că readuci o zonă de credibilitate pe scena politică e formula alegerilor anticipate. […] Alegerile anticipate cu noile rezultate fixează temperatura socială de la acest moment. Descarcă tensiunea. Alegerile anticipate vor fi realmente niște alegeri valide”, a declarat jurnalistul Robert Turcescu la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Robert Turcescu: Nominalizarea unui premier nu garantează obținerea votului de încredere în forul legislativ

Robert Turcescu a evidențiat faptul că o simplă desemnare pentru funcția de prim-ministru nu rezolvă blocajul structural din Parlament. În opinia sa, lipsa unei majorități clare transformă procedurile constituționale într-un exercițiu zadarnic de amânare a deznodământului.

Sondaj Gândul Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier? Sorin Grindeanu

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„Probabil că va face o nominalizare, dar să ne gândim bine că o nominalizare nu înseamnă automat că o să ajungem și la un vot în Parlament. Vine omul și zice nu am reușit să fac asta. Spun că suntem în situația boală lungă, moarte sigură”, a spus jurnalistul Robert Turcescu.

Jurnalistul spune că lipsa unor strategi politici amplifică neîncrederea populației în deciziile luate la vârf

Robert Turcescu a criticat modul în care președintele Nicușor Dan gestionează situația politică actuală. Jurnalistul susține că șeful statului nu acționează ca un strateg politic, ci improvizează și încearcă să câștige timp. În opinia lui, scena politică românească este afectată în acest moment de neîncrederea populației, iar negocierile și soluțiile politice sunt marcate de improvizație și lipsă de coerență.

„Orice s-ar întâmpla în acest moment, unu la mână: noi nu avem în Nicușor Dan un strateg politic, avem un om care improvizează, care trage de timp, care a încercat ceva. Nu văd niciun strateg politic pentru că tot ce înseamnă la această oră scenă politică e o scenă politică lovită de neîncrederea populației. E o improvizație, e o adunătură de fier cu lemn, mere cu pere și este o formulă care nu poate să dea nimic trainic”, a declarat Robert Turcescu.

Votul popular din decembrie 2024 a fost umbrit de dinamica alegerilor prezidențiale

Robert Turcescu a făcut referire la alegerile generale din 2024 și la contextul politic în care acestea s-au desfășurat. Jurnalistul susține că atenția publică a fost concentrată în principal asupra evenimentelor din primul tur al alegerilor prezidențiale și asupra rezultatului obținut de Călin Georgescu, în timp ce alegerile parlamentare au trecut în plan secund.

Acesta consideră că un nou scrutin parlamentar ar putea aduce în discuție, mai clar, inclusiv variantele pentru funcția de prim-ministru și componența viitoarei majorități parlamentare.

„Să ne aducem aminte totuși că alegerile generale din 2024 au fost fixate […] într-un moment în care toată societatea românească era atentă la faptul că s-au întâmplat lucruri în turul 1, era surpriza Călin Georgescu, nu era nimeni atent la ceea ce însemnau alegerile generale. […] Abia acum putem spune că vom avea niște alegeri generale legitime. Mai mult decât atât, ar fi pentru prima oară după foarte mult timp când la alegeri generale am discuta inclusiv formule de prim-ministru”, a declarat jurnalistul Robert Turcescu la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

Parlamentul rezultat în urma alegerilor din decembrie 2024 este compus din șapte forțe politice

Scrutinul parlamentar din 1 decembrie 2024 a înregistrat o prezență la urne de 52,50%, respectiv 9.455.010 cetățeni prezenți la vot dintr-un total de peste 18 milioane de alegători înscriși pe listele permanente. În urma numărătorii voturilor, șapte partide au trecut pragul electoral de 5%: PSD a obținut 22,30% la Senat și 21,96% la Camera Deputaților, AUR a acumulat 18,30% la Senat și 18,01% la Camera Deputaților, iar PNL a ocupat poziția a treia cu 14,28% la Senat și 13,20% la Camera Deputaților.

USR a întrunit 12,26% la Senat și 12,40% la Camera Deputaților, formațiunea SOS România a adunat 7,76% la Senat și 7,36% la Cameră, POT a strâns 6,39% la Senat și 6,46% la Cameră, iar UDMR a obținut 6,38% la Senat și 6,33% la Camera Deputaților. Această configurație a determinat o fragmentare accentuată în cele 466 de mandate parlamentare, fapt ce complică formarea unei majorități solide.

Nicușor Dan se întâlnește joi cu partidele pentru desemnarea premierului

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi, 17 septembrie, la Palatul Cotroceni, consultări cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament. Discuțiile au ca temă desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru, potrivit Administrației Prezidențiale. Consultările sunt programate să înceapă de la ora 9:00, iar în urma discuțiilor șeful statului urmează să decidă asupra unei noi propuneri de premier.

După principalele partide parlamentare, sunt programate întâlniri cu Grupul Minorităților Naționale, SOS România, POT și grupul parlamentar Uniți pentru România. Consultările sunt convocate în baza articolului 103 din Constituție, care prevede că președintele desemnează candidatul pentru funcția de premier după consultarea partidului care are majoritatea absolută în Parlament sau, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament