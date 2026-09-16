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Ciprian Ciucu acuză și amenință gruparea conservatoare din PNL că a ales o „opțiune nedemnă”: 80% din partid este cu Bolojan, 20% negociază cu PSD și are altă agendă/ Va trebui să facem ceva

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Invitat la emisiunea „Ai Aflat!”, moderată de Ionuț Cristache, Ciprian Ciucu a vorbit despre situația actuală din interiorul PNL. Prim-vicepreședintele liberalilor a declarat că 80% dintre membrii partidului sunt alături de Ilie Bolojan, în timp ce restul de 20% „negociază cu PSD”. Întrebat ce ar avea de câștigat gruparea conservatoare din PNL prin asocierea cu PSD, primarul Capitalei a susținut că aceștia „vor bani și putere”.

Ciucu susține că Bolojan este susținut de 80% dintre membrii din PNL

Ciucu a transmis că PNL a încercat să-i excludă din partid după ce aceștia s-au poziționat de partea lui Adrian Veștea, atunci când acesta a fost nominalizat de Nicușor Dan, însă cei vizați au contestat în instanță decizia de excludere.

”Avem un partid care este 80% unit în jurul lui Ilie Bolojan și 20% sunt, cum să-i numesc eu, negociază cu PSD și au altă agendă. Asta se întâmplă în mod real în partidul nostru. Și este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm până la alegeri, prin congres.

Noi am luat decizia la Biroul Politic Național să-i dăm afară și au atacat în instanță. Noi am făcut ceea ce aveam de făcut, cine nu ține linia partidului, cea care a fost votată cu largă majoritate… Dacă ei nu vor să plece, ce putem noi să facem? Pentru că ne-au blocat aceste decizii în instanță, trebuie să respectăm ceea ce decide instanța, nu avem ce să facem”, a declarat Cipian Ciucu, pentru Gândul.

Ce susține Ciucu că urmăresc liberalii care s-au poziționat acum împotriva lui Bolojan

Ciucu susține liberalii care se poziționează acum împotriva lui Ilie Bolojan urmăresc să conducă partidul și să facă o alianță cu PSD, prin care să poată împărți banii și puterea.

”(n.r. Cu ce ar putea să-i ademenească PSD?) Cu funcții. Logica e așa: ei aveau în plan să facă și o alianță electorală cu PSD. Ducându-se jos electoral PSD, nu prea mai au să le ofere foarte, foarte multe, dar ei au rămas în același film și nu mai pot da înapoi. Ei vor să conducă ei partidul și să facă o alianță cu PSD și să împartă puterea și banii. Se autoademenesc”, a transmis Ciucu.

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