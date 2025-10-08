Ciolacu ironizează ordonanța privind certificatele de naștere și deces, promulgată de Guvernul Bolojan: „Am evitat CICLONUL prin aceste măsuri”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Marcel Ciolacu a criticat ordonanța emisă de Guvernul Bolojan, privind emiterea certificatelor de naștere și deces. Fostul premier și lider PSD spune că măsura este dovada unui mod de guvernare „grăbit, improvizat și necalculat”. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Asta ne arată că se întâmplă lucruri într-o manieră grăbită, improvizată și necalculată. Ca să demonstrăm că vine apocalipsa, ciclonul. Ei spun că am evitat să intrăm în incapacitate de plată, păi când a fost problema ca România să intre în incapacitate de plată? România are nevoie de reforme structurale,” a menționat Ciolacu.