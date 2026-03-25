Cioloș, în cărți pentru o nouă sinecură. Turcescu: N-a muncit o zi în viață/A slujit pe oricine a trebuit/Un produs al statului francez

Enigma Dacian Cioloș a fost intens dezbătută de jurnaliștii Ionuț Cristache și Robert Turcescu în cadrul emisiunii marca Gândul Ai Aflat!. Invitatul lui Ionuț Cristache a explicat modul oportunist în care fostul premier a fost sprijinit în tot felul de funcții, amintind în context și o dezvăluire făcută de Traian Băsescu.

Fostul premier și fost comisar european Dacian Cioloș a fost propus de președintele Nicușor Dan pentru funcția de secretar general al Organizația Internațională a Francofoniei. „Salut această nominalizare cu un profund simț de responsabilitate față de comunitatea francofonă și valorile noastre comune”, a scris Cioloș pe rețelele sociale.

Ionuț Cristache: Deci, domnul Cioloș, la un interval de timp, nu știu dacă ați sesizat, revine în viața noastră pe o altă funcție. Robert, cum se întâmplă? N-am o problemă cu capacitatea lui, dar cum se întâmplă ca niște oameni, prin rotație, o dată la un timp, trebuie să ocupe o funcție în statul român sau în aparatul prin extensie al statului român sau al Europei?

Robert Turcescu: Ai putea spune, cine are noroc are, cine nu nu. NU. Cioloș este un proiect al statului francez.

Cristache: Ai dovezi?

Turcescu: O mie și una de dovezi. Începând de la momentul în care s-a cățărat prim-ministru peste noapte, fără care nimeni să înțeleagă cum. Până la, iată, acest ultim episod în care, ce să vezi, nu l-au făcut secretar sau candidat la asta cu francofonia. Unde sunt bani mulți, să știi. Poziția asta e o poziție remunerată bine, să ne înțelegem.

Cristache: Tot timpul a fost plătit bine. A fost comisar (n.r. – european al Agriculturii).

S-a pus pe picioare și a zis: Eu mă pot oricând suci de la populari la socialiști

Turcescu: Deci domnul Cioloș e din categoria cine are noroc are. El pe unde s-a dus, că a fost europarlamentar, că a fost comisar… Mai spun o dată treaba asta, povestită și confirmată de Traian Băsescu. Care a povestit cum Dacian Cioloș, când a fost vorba să mai fie numit o dată comisar european s-a pus pe picioare și a zis, eu mă pot oricând suci de la partea de populari europeni la partea de socialiști. Nu am niciun fel de problemă. Am scris un text, îl găsiți pe blogul meu pe turcescu.ro. E un text în care mi-a și dat un mail la momentul respectiv. Omul a slujit pe oricine a trebuit să slujească. A lins de câte ori a trebuit să lingă. Politic vorbind. Deci, ca să pună mâna pe ceva, pe o sinecură.

Ăsta n-a muncit o zi în viața lui. Ăsta este exact modelul activistului comunist de pe vremuri. Ăla de venea cu mapa. Eram la bunica la țară, mă luau la bătaie paznicii că intrau gâștele în lanul de grâu. Bunica mea trebuia să scoată gâștele de la colectivă că ne alrstau paznicii și trebuia să plătească acolo cutare, să se roage de ei să-i dea dumul la gâște, apărea din când în când ăla de la partid. Avea o mapa. Nu o mapă, greșesc. Era o gentuță, o știu și acum, destul de îngustă, așa, și se proțăpea acolo. Era îmbrăcat, dar avea o cravată de-aia dezlegată, era cald. Exact cum vedeai până în filme. Și era supărat, înțelegi? Ăla nu muncea nimic, dar ei știau totul. Așa cu ăsta, înțelegi? Ăsta n-a muncit nimic în toată viața lui. A împușcat funcții. L-a pus unchiul Ardelean (n.r. – Virgil Ardelean, fost director SRI), pe colo, pe colo. A încercat să-l monteze ba la Funar sau la ăia, la Gavra, pe vremuri, PUNR în perioada respectivă. După aceea mută-l, fă-i partid, fă-l comisar european.

AUTORUL RECOMANDĂ

Turcescu: USR a dus tupeul la un nivel nemaiîntâlnit/Sunt soldați trimiși în misiune

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe