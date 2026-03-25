Turcescu: USR a dus tupeul la un nivel nemaiîntâlnit/Sunt soldați trimiși în misiune

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Robert Turcescu a comentat influența pe care o are USR asupra întregului spectru politic. Cunoscutul gazetar remarcă că, de când useriștii sunt la guvernare, tupeul și ipocrizia au ajuns literă de lege. Mai grav, liderii USR ar avea o misiune. 

Ionuț Cristache: La prosteală sunt campioni ăștia. De-ai lui Bolojan, de dreapta. 

Robert Turcescu: Useriști, aici e povestea. 

Cristache: Fritz, stâlpul moralității acestei țări, întrebat ieri: ați luptat, partidul dvs,. cu pensionarii speciali, că nu e bine. Și acum, totuși, susțineți o pensionară specială în funcția de Avocat al poporului. Nu vă gândiți să o retrageți. Nu! Păi da, dar știți, e pensionară specială și mai e și latura aia morală, că i-a donat lui Iohannis… Și ce dacă? Bă, tupeu ca la ăștia. Și începuse: PSD-ul… Bine, bine, să înjurăm și PSD, dar zi bre cu USR.

Corupții lor nu sunt corupți

Turcescu: Sunt foarte specialiști în a apuca rahatul de partea curată. Deci asta au inventat în politica românească, useriștii. Nu a inventat, era inventat, dar l-au dus la un nivel nemaiîntâlnit. Bă, cum apucăm noi rahatul de partea curată? Corupții noștri sunt mai puțini corupți sau chiar deloc corupți în raport cu corupții lor. Ăștia ai noștri cu diplome sau cu plagiate, cu doctorate falsificate, cu universități private făcute la repezeală nu se compară cu ai lor. Dacă stau să mă gândesc totuși, bă, e talent.

Cristache: Să-i arăți lu unul o minge și să-l faci să creadă că se uită la un diamant? Bă, e!

Turcescu: Ăla care a inventat celebrul tablou cu banana lipită cu scotch, s-a bazat exact pe publicul useristic. A zis, bă, va exista întotdeauna un public care va aprecia acest tablou.

Cristache: Nu, bă, e foarte simplu. Va exista întotdeauna un prost care vrea să fie prostit. 

Turcescu: În același timp însă, atrag atenția asupra unui fapt. Toți președinții USR, de la înființarea acestui particip până în zilele noastre, fie că vorbim de Nicușor Dan, Barna, Drulă, dacă te uiți la felul în care acționează, la felul în care se poziționează, la felul în care se raportează la funcția asta, băieții ăștia sunt trimiși în misiune. Nu avem de-a face cu niște oameni politici, ci cu soldați în misiune. Au un mandat de îndeplinit, în sensul cât mai propriu al cuvântului. Mai știi ceva de Barna? Drulă, care ne înnebunea, cum se ducea el peste tot…

Cum se încearcă lipirea imaginii lui Nicușor Dan de America. Turcescu: ”Îți dai seama ce mașinărie de stat e pusă în mișcare?”

