Ciprian Ciucu, candidat la Primăria București: „Mă aștept să mai iau încă un mandat”

Bianca Dogaru
14 nov. 2025, 14:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și propunerea PNL pentru Primăria Capitalei, a explicat cum vede conducerea Bucureștiului în următorii ani și de ce consideră că ar trebui să preia administrația Capitalei. Urmăriți aici emisiunea integrală

Ciprian Ciucu a afirmat că are atât experiență, cât și energie pentru un proiect de durată, însă recunoaște că multe dintre măsurile pe care le propune nu pot aduce rezultate imediate.

„Vreau să mă ocup de București pe termen lung. Cred că sunt la vârsta la care am acumulat suficientă experiență, dar și în care am încă suficientă vitalitate să dedic foarte mult timp, preocupare și energie să recuperăm decalajul pe care îl avem. Bucureștiul este în urmă în ceea ce privește calitatea vieții, în raport cu alte capitale europene. Și asta îmi propun: să construiesc echipe și să rezolv din problemele care sunt de mulți ani,” a spus acesta.

Ciprian Ciucu a prezentat planul pe care îl are pentru București pe un interval de mai mulți ani. Candidatul PNL a mărturisit că se așteaptă să mai obțină un mandat.

„Propun o viziune pe termen scurt, aproximativ 2 ani jumătate până la următoarele alegeri, în care să insistăm pe ordine, curățenie și mentenanță. Am o viziune pe termen mediu, de 6 ani. Mă aștept să mai iau încă un mandat, pentru că proiectele de regenerare urbană pe care le-am promis, să apară. Bucureștiul pus la punct, îl văd într-un orizont de 6-8 ani. Ca să faci lucrurile temeinic, ai nevoie de planificare, buget și echipe.”

