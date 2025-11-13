Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ciprian Ciucu: Bucureștiul are nevoie de un proiect de regenerare urbană cu mai mult verde. Ca lucrurile să se întâmple, ai nevoie ca să se reformeze aparatul primăriei

Ciprian Ciucu: Bucureștiul are nevoie de un proiect de regenerare urbană cu mai mult verde. Ca lucrurile să se întâmple, ai nevoie ca să se reformeze aparatul primăriei

13 nov. 2025, 19:34, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, a spus, în cadrul ediției de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, că Bucureștiul are nevoie de un proiect de regenerare urbană, cu mai multe spații verzi. El a dat mai multe exemple de proiecte pe care le-a derulat la conducerea Primăriei Sectorului 6, printre care și Parcul Liniei, care urmează să aibă o suprafață totală de 16 hectare.

Primarul Sectorului 6, acum candidat din partea PNL pentru fotoliul Primăriei Generale București, a explicat cum a reușit să regenereze zona de vest a Bucureștiului.

Ai nevoie de un proiect de regiune urbană, ca să schimbi, să aduci mai mult verde, să schimbi lățimea trotualelor și așa mai departe. Ai nevoie de un PUZ (Plan Urbanistic Zonal – n. red). Un PUZ în țara aceasta nu se face mai repede de un an de zile.”

Liberalul care s-a înscris în cursa electorală care îl va desemna pe viitorul edil al Capitalei a vorbit despre proiectele sale de regenerare urbană și despre modul în care își dorește să schimbe fața Bucureștiului, cu accent pe investițiile începute deja în Sectorul 6.

Cum a luat viață parcul care a regenerat Sectorul 6

Ciucu a explicat că modernizarea orașului are nevoie de reformarea profundă a aparatului administrativ și o planificare realistă bazată pe termene clare și etape bine definite.

„Am început cu zona drumului Taberei. Apoi cu zona Militari, zona lacului Morii din Crângași, parcul Liniei, iarăși din Militari, primul mare parc după 1989. Parcul va ajunge la 16 hectare, acum are 8, dar într-un an va ajunge la 16 hectare. De asta spun, că dacă vrei ca lucrurile să se întâmple ai nevoie ca să se reformeze aparatul primăriei, ai nevoie să dai drumul la proiecte, care înseamnă, la început, niște licitații”, a spus liberalul.

Urmărește mai jos emisiunea integrală.

