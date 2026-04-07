Ciprian Ciucu, nemulțumit de viteza lui Nicușor Dan, după aproape 1 an de mandat: ”Aștept să se dinamizeze lucrurile”

Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!, Ciprian Ciucu a fost întrebat cum apreciază mandatul lui Nicușor Dan de până acum, la aproape un an de la preluarea funcției. Primarul Capitalei a punctat că așteaptă ca lucrurile să se ”dinamizeze” puțin mai mult.

Ciucu a transmis că mandatul de până acum al șefului statului a ținut lumea civilizată prin prudența sa, însă edilul a dat de înțeles că lucrurile s-ar putea accelera. Totuși, Ciprian Ciucu a punctat că totul se mișcă mai lent din cauza faptului că, la fel ca la Primăria Capitalei, politicienii independenți au nevoie de negocieri cu alte partide pentru a lua decizii, iar acesta ar putea fi motivul pentru care lucrurile se mișcă mai greu.

”Se face anul deja? Vai, cum trece timpul. Este un mandat care ne-a ținut țara în lumea civilizată, e un mandat prudent. Aștept și eu să se dinamizeze lucrurile puțin mai mult, dar vă dați seama că nu este într-o postură de invidiat, pentru că e cam în aceeași situație ca la PMB: politicienii independenți care nu au forță politică în spate au mult mai multă nevoie de negocieri și de discuții cu partidele pentru a lua decizii”, a declarat Ciprian Ciucu.

