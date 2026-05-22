Ezitările și tergiversările lui Nicușor Dan în actuala criză politică o amplifică, crede jurnalistul Doru Bușcu. Iomuț Cristache și invitatul său în emisiunea Ai Aflat! au discutat cât de relevantă mai este astăzi funcția supremă în stat.

În context, Doru Bușcu a invocat nemulțumirile tot mai mari legate de mandatul lui Nicușor Dan, aducând în discuție inclusiv varianta suspendării.

Președintele Nicușor, după părerea mea, după ce timp de 1 an nu a dat nicio dovadă de creativitate, de viziune, de faptul că e apt să miște într-un fel și constituțional și potrivit poziției lui, țara în direcția pentru care a fost votat, eu sunt de părere că este inutil să mai așteptăm 4 ani. N-am nicio problemă personal, dar mă gândesc, încă 4 ani la fel, mai bine renunță acum. N-ar fi rău să fie suspendat.

Țapul ispășitor, dar și salvarea stau într-un singur om

În context, redactorul-șef Cațavencii a comentat pe tema afirmațiilor PSD că premierul ar fi adâncit criza. Bușcu atrage atenția că și pesediștii au agreat măsurile de austeritate, deci nu poate fi blamat un singur om, Bolojan. Însă și viceversa clamată de gruparea pro-Bolojan că acesta ar fi salvarea, este eronată.

Zici că de un om. Care-i omul ăla? Bolojan poate să fie, Nicușor, Grindeanu poate să fie celălalt om ca șef al celui mai mare partid. Mă, de unde ți-a venit ție să-l dai jos dintr-o dată pe Bolojan? De fapt, nu de Bolojan. Eu cred ce spun pesediștii că Bolojan a pus frână, adică a fost reluctant la populismele lor. Pe de altă parte, aveați un agreement, ați semnat sub toate măsurile alea. Iarăși încă un om. Putem găsi un om peste tot.

