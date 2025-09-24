Crin Antonescu, atac direct la adresa lui Nicușor Dan: „Noi nu avem politică EXTERNĂ. Nicușor preferă să se plimbe cu copilul în spinare”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a lansat un val de critici dure la adresa lui Nicușor Dan și la modul în care România își gestionează politica externă. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Noi nu facem politică externă în momentul de față. Politica noastră externă pare suspendată și se face cu delegație. Este punctul de vedere al Franței și al Uniunii Europene. Președintele, care este titularul politicii externe, se plimbă cu copilul în spinare sau găsește orice alte acțiuni de făcut, mai puțin cele care reclamă prezența, competența și personalitatea unui președinte”, a spus Antonescu.