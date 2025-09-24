Crin Antonescu, atac la adresa lui Bolojan: „Politica internă nu se poate reduce doar la tema DEFICITULUI”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a lansat un nou val de critici la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că reduce mandatul de prim-ministru doar la problema deficitului bugetar. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Nu sunt de acord cu modul în care Bolojan percepe această funcție și responsabilitățile lui. Domnia sa pare a nu asuma niciun fel de răspundere privitoare la politica externă, pornind de la ideea că dânsul e cu deficitul și doamna Toiu și Nicușor sunt cu chestia asta care pare să țină loc de politică externă. Dacă tot e un om care comunică, să comunice despre mai multe lucruri. Nici politica internă a României nu se poate reduce la tema deficitului. Un prim-ministru mai are și altceva, nu doar problema a câți bani costă salariile profesorilor. Are și problema educației, a societății. Bolojan nu pare interesat de chestiunile astea, joacă doar cartea cu deficitul”, a adăugat fostul lider liberal.