Crin Antonescu: „Nu am înțeles de ce s-au ANULAT alegerile. Oamenii rămân cu ideea că li s-au luat voturile”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a avertizat că decizia de anulare a alegerilor prezidențiale de anul trecut are consecințe grave asupra încrederii cetățenilor în procesul democratic. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Nu e vorba de cine a câștigat și cine a avut de pierdut. Lăsându-l la o parte pe Georgescu, e vorba de vreo cinci milioane de oameni. Oamenii ăia rămân cu ideea că lor li s-au luat voturile. E o lovitură în plus democrației într-o Românie în care mereu a existat un scepticism. E destul de greu acum să acreditezi ideea că ultimul cuvânt e la cetățean. Aici e deja o chestiune care revine președintelui”, a declarat Antonescu.