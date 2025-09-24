Crin Antonescu trage un semnal de alarmă: „Nu am reușit să normalizăm relația cu SUA, este o relație BLOCATĂ”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Crin Antonescu a afirmat că România nu a reușit să readucă relația cu Statele Unite la un nivel de normalitate pe care îl avea în perioada adminsitrației lui Joe Biden. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Noi nu am reușit să normalizăm relația cu SUA. Dacă prin normal înțeleg intensitatea acestei relații așa cum a fost ea pe timpul lui Biden, până la venirea la Casa Albă a lui Trump și până la alegerile de la noi. Pentru noi asta devenise normalitatea și toată ziua auzeam despre relația cu SUA și despre parteneriatul cu SUA. Acum este limpede că această relație e în continuare blocată undeva”, a spus Antonescu.