Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”

Cristian Diaconescu, fost consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, absența președintelui României de la Forumul Economic de la Davos, în contextul pasivității liderului de la Cotroceni cu privire la activitatea diplomatică de politică externă.

„Se face o agendă și agenda determină întâlnirile. Acolo se adună politicieni și oameni din zona de business de foarte înalt nivel. Interacționează în special informal, contează mai puțin discuțiile publice. Pleacă de la Davos nici unul nici altul nerecunoscând că au discutat ceva

A fost o situație specială cu prezența președintelui SUA. Ar fi trebuie să existe pregătire prealabilă. Dacă exista o agendă în ceea ce pivește anumite constacte la Davos”, a percizat Cristian Diaconescu.

„Dacă puteam grefa un interes românesc, era în regulă”

„România nu a avut o strategie?”, a întrebat jurnalistul Ionuț Cristache.

„Nu știu dacă a avut sau nu. Dacă nu a participat.

Diferența a făcut-o președintele Trump. Dicursul său a fost unul categoric, agresiv. Liderii europeni l-au denunțat 24 ore.

Trump a oferit compromisuri pe Ucraina. În acest moment s-a schimbat paradigma. Trump a anunțat că vine la Davos cu o delegație, așa cum nu s-a întâmplat în istorie. La care s-a adăugat și componenta ucraineană. Dacă puteam grefa un interes românesc, era în regulă”, a precizat Diaconescu.

Dan Diaconescu, despre imaginea României, în plan extern: „Contează și ce contacte ai în agenda telefonului”

Cristian Diaconescu a sugerat că președintele Nicușor Dan nu deține relații, la nivel informal, cu ceilalți lideri ai lumii, ceea ce afectează atât dinamica relațiilor diplomatice, cât și imaginea României în context internațional.

„Se pregăteșete o agendă bilaterală. Discursurile în plen contează mai puțin. Folosești factorul informal, întâlnirea pe coridor discuția de un minut”, a explicat Cristian Diaconescu.

„Urmează conferința de Securitate de la Munchen. Avem ceva de spus în ceea ce privește industria militară? Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică. Este exact același lucru și la Davos”

„Contează nu numai ce substanță ai, ci și ce contacte ai în agenda telefonului, cum zicea Kissinger”, a transmis Diaconescu.

„Executantul politicii externe este Guvernul”, a adăugat acesta.

Vizita lui Nicușor Dan la Casa Albă

În ceea ce privește vizita lui Nicușor Dan la Casa Albă, pentru întâlnirea cu Donald Trump, Diaconescu a precizat.

„Nu știu dacă nu se va întâmpla. Argumentele mele țineau de pachetul parteneriatului între și americani”

