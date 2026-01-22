Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Votul antiMercosur din Parlamentul European – o lovitură dată Ursulei von der Leyen, dar și lui Nicușor Dan

Ion Cristoiu: Votul antiMercosur din Parlamentul European – o lovitură dată Ursulei von der Leyen, dar și lui Nicușor Dan

22 ian. 2026, 12:11, Pastila lui Cristoiu

Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre votul antiMercosur care a avut loc în Parlamentul European, dar și cum a fost afectată Ursula von der Leyen.

Votul antiMercosur, o lovitură pentru Ursula von der Leyen

„Miercuri, 21 ianuarie 2026,  Parlamentul European a votat trimiterea acordului Mercosur la Curtea de J  ustiție a Uniunii Europene pentru a verifica dacă este compatibil cu tratatele Uniunii Europene. După această decizie s-au lansat multe ipoteze în spațiu public în legătură cu soarta acordului. S-a vorbit că el se amână și în general discuțiile s-au dus în jurul întrebării când și cum va intra în vigoare acordul. După părerea mea, nu aceasta este esența votului din Parlamentul European, pentru că acest vot trimite la relația dintre Parlament și Ursula von der Leyen. Este vorba de o nouă lovitură dată de Parlament ambițiilor dictatoriale, de fapt de țarină ale președintei Comisiei Europene.

Să ne explicăm, pe data de 9 ianuarie în COREPER care este organismul, reunind pe ambasadorii țărilor membre Uniunii Europene, la Bruxelles s-a dat un vot cu majoritate calificată pentru semnarea acordului M ercosur, acel acord de liber schimb dintre Uniunea Europeană și cu câteva țări reunite și ele într-o piață de liber schimb din America Latină. Acest vot a fost considerat și în România o catastrofă pentru agricultori, deoarece acordul este favorabil unor țări care se bazează pe exporturi industriale și defavorabil unor țări care se bazează pe agricultură precum România. România a votat în chip la ordinul lui Nicușor Dan dat Oanei Țoiu, care la rândul ei a dat ordin ambasadoarei noastre să voteze fără acest ordin a sfidat părerile sau poziția agricultorilor, exprimată cu precădere de ministru PSD-ist al agriculturii, Cristian Barbu

De precizat că imediat după acest vot PSD a acuzat Ministerul de Externe de trădare a intereselor agricultorilor, însă a fost o formulă așa lașă de a nu lovi pe Nicușor Dan. Nicușor Dan a impus acest vot pentru că a primit ordin de la Ursula, probabil că nu a fost ordin-ordin și așa o rugăminte. Președinta Comisiei Europene și-a făcut din semnarea acestui acord o chestiune de viață și de moarte. Ea a vrut și nu întâmplător pe data de 17 ianuarie s-a grăbit să se ducă în America Latină și să semneze cu tot tărăboiul mediatic de rigoare a vrut să fac acest lucru și în decembrie, dar Consiliul a respins mandatul acesta, dar din cauza Italiei. Așadar votul din Coreper a fost un vot la ordinul Ursulei care voia neapărat să semneze. Problema era deci l-a semnat, ea știind că trebuie să treacă prin Consiliu și mai ales depinde de aplicarea acordului depinde fundamental de Parlament”, a precizat Ion Cristoiu.

„Nu se aștepta ca Parlamentul să nu urmeze procedurile”

Jurnalistul consideră că Parlamentul European i-a administrat Ursulei o lovitură, pentru că ea nu se aștepta ca instituția să nu urmeze procedurile.

„Ea a făcut calculul că până ajunge la Consiliu, apoi până ajunge la Parlament. Rămâne imaginea aceasta de țarină care a făcut ce a vrut ea cu Uniunea Europeană. Însă votul care Parlamentul European i-a administrat o lovitură, ea nu se aștepta ca Parlamentul să nu urmeze procedurile, adică să mai treacă așa o lună să ia în dezbatere acordul. Pentru ea era important ca să apară că deja acordul intră în vigoare, ea l-a semnat, deci Parlamentul prin trimitere a fost, a dat un semnal că este împotriva acordului, împotriva gestului dictatorial comis de. Aceasta este semnificația votului din Parlamentul European, o punere la punct a ambițiilor de țarină ale Ursulei von der Leyen”, a încheiat jurnalistul.

