Ion Cristoiu: Votul antiMercosur din Parlamentul European – o lovitură dată Ursulei von der Leyen, dar și lui Nicușor Dan

Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre votul antiMercosur care a avut loc în Parlamentul European, dar și cum a fost afectată Ursula von der Leyen.
Să ne explicăm, pe data de 9 ianuarie în COREPER care este organismul, reunind pe ambasadorii țărilor membre Uniunii Europene, la Bruxelles s-a dat un vot cu majoritate calificată pentru semnarea acordului M ercosur, acel acord de liber schimb dintre Uniunea Europeană și cu câteva țări reunite și ele într-o piață de liber schimb din America Latină. Acest vot a fost considerat și în România o catastrofă pentru agricultori, deoarece acordul este favorabil unor țări care se bazează pe exporturi industriale și defavorabil unor țări care se bazează pe agricultură precum România. România a votat în chip la ordinul lui Nicușor Dan dat Oanei Țoiu, care la rândul ei a dat ordin ambasadoarei noastre să voteze fără acest ordin a sfidat părerile sau poziția agricultorilor, exprimată cu precădere de ministru PSD-ist al agriculturii, Cristian Barbu
De precizat că imediat după acest vot PSD a acuzat Ministerul de Externe de trădare a intereselor agricultorilor, însă a fost o formulă așa lașă de a nu lovi pe Nicușor Dan. Nicușor Dan a impus acest vot pentru că a primit ordin de la Ursula, probabil că nu a fost ordin-ordin și așa o rugăminte. Președinta Comisiei Europene și-a făcut din semnarea acestui acord o chestiune de viață și de moarte. Ea a vrut și nu întâmplător pe data de 17 ianuarie s-a grăbit să se ducă în America Latină și să semneze cu tot tărăboiul mediatic de rigoare a vrut să fac acest lucru și în decembrie, dar Consiliul a respins mandatul acesta, dar din cauza Italiei. Așadar votul din Coreper a fost un vot la ordinul Ursulei care voia neapărat să semneze. Problema era deci l-a semnat, ea știind că trebuie să treacă prin Consiliu și mai ales depinde de aplicarea acordului depinde fundamental de Parlament”, a precizat Ion Cristoiu.
Jurnalistul consideră că Parlamentul European i-a administrat Ursulei o lovitură, pentru că ea nu se aștepta ca instituția să nu urmeze procedurile.
„Ea a făcut calculul că până ajunge la Consiliu, apoi până ajunge la Parlament. Rămâne imaginea aceasta de țarină care a făcut ce a vrut ea cu Uniunea Europeană. Însă votul care Parlamentul European i-a administrat o lovitură, ea nu se aștepta ca Parlamentul să nu urmeze procedurile, adică să mai treacă așa o lună să ia în dezbatere acordul. Pentru ea era important ca să apară că deja acordul intră în vigoare, ea l-a semnat, deci Parlamentul prin trimitere a fost, a dat un semnal că este împotriva acordului, împotriva gestului dictatorial comis de. Aceasta este semnificația votului din Parlamentul European, o punere la punct a ambițiilor de țarină ale Ursulei von der Leyen”, a încheiat jurnalistul.