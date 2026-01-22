Prima pagină » Actualitate » CTP îl torpilează pe „președintele Terrei”, Donald Trump, după discursul de la Davos: „Cel mai mare mârlan”

CTP îl torpilează pe „președintele Terrei”, Donald Trump, după discursul de la Davos: „Cel mai mare mârlan”

22 ian. 2026, 14:09, Actualitate
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Cristian Tudor Popescu a analizat discursul președintelui american Donald Trump la Davos. Jurnalistul a comentat câteva dintre declarațiile controversate făcute de liderul SUA.

Cristian Tudor Popescu a făcut o trecere în revistă a discursului președintelui Donald Trump la Davos

CTP s-a arătat iritat de atitudinea pe care Trump a avut-o în timpul conferinței și l-a numit pe acesta ”mârlan”, pentru că, spune el, Trump a mers în Elveția și a vorbit cu disperț la adresa premierului țării.

1) Cui s-a adresat Trump?
În niciun caz audienței, alcătuită din oameni avizați. Aceștia îi știu foarte bine minciunile. „E năvală de companii petroliere americane în Venezuela” – nici gând, până acum nu a intrat niciuna; mai mult, gigantul Exxon a declarat Venezuela, din pricina cadrului legislativ local, „uninvestable”. „Statele Unite n-au cerut niciodată nimic NATO. Nici nu cred că NATO ne-ar ajuta” – este exact invers. SUA au cerut activarea Art. 5 după atacul asupra Turnurilor Gemene, ceea ce NATO a și făcut, trimițând trupe multinaționale în Irak, alături de cele americane. Iar exhibarea „fantastică” a economiei americane, credeți că a convins experții din sală? Și mai bine decât economiștii, poporul american simte starea reală a economiei.
Trump s-a adresat Lui Însuși. S-a ascultat pe sine cu mare plăcere. Plimba prin gură frazele deraiate, talmeș-balmeșul de subiecte, ca pe o bucată de prăjitură. Ar fi fost de dorit ca organizatorii să-i fi pus și o oglindă în față, ca să-l satisfacă total. În plus, a lungit vorbirea la o oră și jumătate, pentru că timpul acordat tuturor celor înscriși la cuvânt era o oră…
2) De ce a ținut să spună de 3-4 ori, rânjind, că nu va ataca militar Groenlanda?
Mai întâi, modul în care a spus-o: „Dacă aș folosi forța excesivă, aș fi de neoprit. Dar n-am s-o fac, așa că vă puteți bucura, «Oh, ce bine!»”. Adică, o bătaie de joc: „Așa e că v-ați speriat? Fiți fericiți, micuților, o să vă iert de data asta…”. Apoi, Trump știe foarte bine că sunt destui congresmani republicani care se opun anexării Groenlandei, și care ar vota alături de democrați. Iar americanii nu vor „bucata de gheață”, sau nu-i interesează, în proporție de 83%.

”Cu sigurnață Trump este cel mai mare mârlan într-o atfel de funcție”

3) Este Trump cel mai mare mârlan într-o astfel de funcție?
Cu siguranță. Să te duci invitat în Elveția și să vorbești cu atâta dispreț de premierul acestei țări, o doamnă, pe care nici nu știe cum o cheamă, nu e la îndemâna oricui.
4) Este protejarea mediului dușmanul prosperității?
Trump zice că da. Recomandă exploatarea fără restricții a zăcămintelor de petrol și gaze din Marea Nordului, arderea combustibililor fosili, până la poluarea Europei la nivel de Beijing.
5) De data asta, politica de tergiversare a președintelui Dan e de salutat. Nu s-a repezit să se înscrie pe convocatorul lui Trump, în Consiliul Său de șef al lumii întregi – din Europa, doar Ungaria s-a pus pe listă. Nicușor Dan se va consulta astăzi cu liderii europeni. De altfel, ce obținea România în schimbul miliardului de dolari? Nimic, Trump consideră asta o favoare de care trebuie să fim mândri. De un an de zile, n-a dat nimănui un capăt de ață. O să asigure separat securitatea României față de un atac rusesc? Haida-de, când SUA nu vrea să mai contribuie cu nimic la apărarea Europei?… Nici măcar votul României în afacerea lui Trump nu face doi bani – triplul președinte își rezervă ultimul cuvânt, peste voturi. Și va fi ales pe viață, ceea ce în America încă nu a reușit”, a scris jurnalistul, pe pagina sa de Facebook.

