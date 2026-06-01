Deși a înregistrat scoruri relativ modeste la alegerile parlamentare, USR a preluat ministere de forță. Moțiunea de cenzură care a demis guvernul Bolojan, și implicit reprezentanții useriști la guvernare, este o lovitură sub centură pentru aceștia, apreciază jurnalistul Doru Bușcu, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea marca Gândul Ai Aflat!

În viziunea redactorului-șef al publicației Cațavencii, USR a simțit efectele negative ale primei ieșiri de la guvernare, în vremea guvernului condus de liberalul Florin Cîțu. Motiv pentru care nu ar prea vrea să intre în opoziție.

Pemtru useriști, opoziția se anunță „cruntă”

„Am o curiozitate amuzată când mă uit la ce va face USR în legătură cu guvernarea. Pentru că ei cred că se tem de ieșirea de la guvernare ca de iad. Ei au mai ieșit o dată și nu le-a fost bine. Acuma cred că au discuții serioase. Bun, am înțeles, principii, PNL, pesediștii sunt răi, niciodată niciodată… Dar totuși, și opoziția este cruntă. Mai sunt 2 ani și jumătate până la alegeri sau 2 ani și câteva luni. E greu să stai departe de ministere. De aia acuma ei joacă fericiți că au ministere, a observat Doru Bușcu în studioul Gândul.

Lipsa experienței își spune cuvântul

În altă ordine de idei, membrii USR de la guvernare s-au convins că e greu. Deși mai bine pregătiți academic decât mulți din alte partide ale fostei coaliții, se resimte lipsa experienței la vârful instituțional.

„Sunt copleșiți de dificultatea de a guverna, asta e clar. N-am o îndoială majoră legată de faptul că ar fi mai slab pregătiți din perspectiva educației decât alții. Nu. Sunt în USR oameni care au trecut mai des pe la școală decât cei din PSD, în mod sigur, și chiar și cei din PNL. Dar e nevoie și de puțină experiență aici”.

