O bombă suspectă din Al Doilea Război Mondial a explodat în Indonezia: 5 persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite

Autoritățile din indonezia au anuțat că un obuz suspectat că ar fi rămas din Al Doilea Război Mondial a explodat duminică după-amiază, sub o casă pe piloni într-un sat de pescari, ucigând cinci persoane și rănind aproape 20.

Explozia, care a avut loc în regiunea estică agitată Papua, a emis o minge de flăcări urmată de o coloană groasă de fum, conform imaginilor difuzate pe Kompas TV.

Nouă case au fost distruse.

„Se bănuiește puternic că sursa exploziei a fost o bombă sau un mortar rămas din Al Doilea Război Mondial”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al poliției din Papua, Cahyo Sukarnito.

Trei persoane sunt încă înregistrate ca dispărute, dar Cahyo a spus că mai multe părți ale corpului nu au fost încă identificate.

„Cel puțin 19 persoane au fost tratate pentru răni minore. Vom oferi actualizări suplimentare odată ce căutarea victimelor și ancheta vor fi finalizate”, a spus Cahyo.

Tot mai multe incidente inregistrate în ultimii ani

Bombe rămase din război au fost găsite în întreaga lume în ultimii ani.

Anul trecut, o altă explozie a avut loc în provincia Java de Vest, în urma căreia 13 persoane au murit. Incidentul s-a petrecut în timp ce trupele indoneziene încercau să elimine munițiile respinse prin detonarea lor într-o groapă. 

În martie, o bombă neexplodată din cel de-al Doilea Război Mondial a fost dezamorsată cu succes în orașul german Dresda, după ce mii de locuitori au fost evacuați.

The Amphibious Vehicle, Tracked (LVT) American Tank from World War II is seen inside a forest in Esmambo village of Tambrauw regency, Indonesia on March 22, 2023.

În octombrie anul trecut, doi bărbați au fost spitalizați în Polonia după ce un obuz de artilerie din cel de-al Doilea Război Mondial, pe care unul dintre ei îl găsise într-o pădure și îl adusese acasă, a explodat.

În martie 2025, o bombă din cel de-al Doilea Război Mondial a fost găsită lângă liniile gării Gare du Nord din Paris. Cu o lună înainte, peste 170 de bombe au fost găsite lângă un loc de joacă pentru copii din nordul Angliei.

În 2024, o bombă americană neexplodată din cel de-al Doilea Război Mondial, care fusese îngropată pe un aeroport japonez, a explodat, provocând un crater mare pe o pistă de rulare și anularea a peste 80 de zboruri.

În 2023, o bombă din cel de-al Doilea Război Mondial, găsită în Anglia, a explodat într-o acțiune pe care autoritățile au numit-o o detonare „neplanificată”.

