Prima pagină » Știri externe » Marina Statelor Unite a vânat și abordat petrolierul Aquila II. Navele americane l-au urmărit din Venezuela până în Oceanul Indian

Marina Statelor Unite a vânat și abordat petrolierul Aquila II. Navele americane l-au urmărit din Venezuela până în Oceanul Indian

09 feb. 2026, 17:02, Știri externe

Marina americană a abordat un petrolier în Oceanul Indian după ce l-a urmărit cin Caraibe, a declarat luni Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth. Petrolierul a încălcat blocada impusă de Washington navelor sancționate care călătoresc spre sau dinspre Venezuela, scrie Reuters.

„Nava Aquila II opera în ciuda carantinei stabilite de președintele Trump pentru navele sancționate în Caraibe. A fugit, iar noi am urmat-o. Departamentul de Război a urmărit și vânat această navă din Caraibe până în Oceanul Indian. Nicio altă națiune de pe planeta Pământ nu are capacitatea de a-și impune voința în niciun domeniu. Pe uscat, aer sau mare, Forțele noastre Armate vă vor găsi și vor face dreptate. Veți rămâne fără combustibil cu mult înainte de a ne depăși pe noi în fugă”, se arată în postarea Departamentului de Război pe X.

După arestarea lui Nicolas Maduro, Statele Unite au impus o blocadă completă asupra navelor care sunt supuse sancțiunilor și care se îndreaptă spre sau dinspre Venezuela. Petrolierul Suezmax Aquila II a plecat din apele venezuelene la începutul lunii ianuarie, ca parte a unei flotile. Acesta transporta aproximativ 700.000 de barili de țiței greu venezuelean cu destinația China, conform programului companiei de stat PDVSA.

Recomandările autorului:

Donald Trump îi trolează din nou pe liderii europeni cu harta unde Canada, Groenlanda și Venezuela sunt „anexate” de SUA

Ziua și demisia pe Downing Street. Directorul de comunicare al premierului britanic, Kier Starmer, a demisionat după doar 5 luni în funcție

Elon Musk amână planurile sale pentru Planeta Roșie. Construirea orașelor pe Lună a devenit o prioritate pentru SpaceX

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Și-a ignorat soțul, a jucat la tombolă și a câștigat o casă de lux și bani mulți: „De patru ani se plânge că tot particip”
18:22
Și-a ignorat soțul, a jucat la tombolă și a câștigat o casă de lux și bani mulți: „De patru ani se plânge că tot particip”
ENERGIE Cu cât vor scădea livrările de petrol rusesc în India după sancțiunile lui Trump
17:55
Cu cât vor scădea livrările de petrol rusesc în India după sancțiunile lui Trump
TEHNOLOGIE Kawasaki va lansa un cal robotic alimentat cu energie în 2030. Inițial, era planificat pentru 2050
16:57
Kawasaki va lansa un cal robotic alimentat cu energie în 2030. Inițial, era planificat pentru 2050
ȘOCANT Scene de film pe autostrăzile italiene. Bandele mafiote atacă și jefuiesc mașinile blindate cu tehnici de comando militar
16:10
Scene de film pe autostrăzile italiene. Bandele mafiote atacă și jefuiesc mașinile blindate cu tehnici de comando militar
CONTROVERSĂ Viktor Orban dezvăluie că fostul președinte al SUA, Bill Clinton, i-ar fi cerut să atace Iugoslavia în 1999
15:03
Viktor Orban dezvăluie că fostul președinte al SUA, Bill Clinton, i-ar fi cerut să atace Iugoslavia în 1999
RĂZBOI Culmea ironiei. Rușii acuză ucrainenii de „metode rusești” în tentativa de asasinat care a zguduit Moscova săptămâna trecută
14:31
Culmea ironiei. Rușii acuză ucrainenii de „metode rusești” în tentativa de asasinat care a zguduit Moscova săptămâna trecută
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
A fost descoperită o gaură neagră care emite mai multă energie decât Steaua Morții
FLASH NEWS Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și afaceristul Daniel Bușe, trimiși în judecată în dosarul mitei la RAR
18:20
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și afaceristul Daniel Bușe, trimiși în judecată în dosarul mitei la RAR
INEDIT Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm
18:16
Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm
FLASH NEWS Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat
18:07
Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat
EXCLUSIV România, blocată de coaliție. Cristoiu: E o chestiune de siguranță națională, de destin românesc să avem anticipate
17:45
România, blocată de coaliție. Cristoiu: E o chestiune de siguranță națională, de destin românesc să avem anticipate
SPORT Finala Cupei României la fotbal se joacă la Sibiu! Care e programul meciurilor din această săptămână
17:45
Finala Cupei României la fotbal se joacă la Sibiu! Care e programul meciurilor din această săptămână
INEDIT Preparatul care a zăpăcit TikTokul. O singură porție ajunge să coste chiar și 500 de lei în restaurant
17:44
Preparatul care a zăpăcit TikTokul. O singură porție ajunge să coste chiar și 500 de lei în restaurant

Cele mai noi

Trimite acest link pe