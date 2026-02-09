Marina americană a abordat un petrolier în Oceanul Indian după ce l-a urmărit cin Caraibe, a declarat luni Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth. Petrolierul a încălcat blocada impusă de Washington navelor sancționate care călătoresc spre sau dinspre Venezuela, scrie Reuters.

„Nava Aquila II opera în ciuda carantinei stabilite de președintele Trump pentru navele sancționate în Caraibe. A fugit, iar noi am urmat-o. Departamentul de Război a urmărit și vânat această navă din Caraibe până în Oceanul Indian. Nicio altă națiune de pe planeta Pământ nu are capacitatea de a-și impune voința în niciun domeniu. Pe uscat, aer sau mare, Forțele noastre Armate vă vor găsi și vor face dreptate. Veți rămâne fără combustibil cu mult înainte de a ne depăși pe noi în fugă”, se arată în postarea Departamentului de Război pe X.

După arestarea lui Nicolas Maduro, Statele Unite au impus o blocadă completă asupra navelor care sunt supuse sancțiunilor și care se îndreaptă spre sau dinspre Venezuela. Petrolierul Suezmax Aquila II a plecat din apele venezuelene la începutul lunii ianuarie, ca parte a unei flotile. Acesta transporta aproximativ 700.000 de barili de țiței greu venezuelean cu destinația China, conform programului companiei de stat PDVSA.

