Prima pagină » Social » Ce greșeală fac pasagerii după îmbarcare. O însoțitoare de bord spune adevărul

Ce greșeală fac pasagerii după îmbarcare. O însoțitoare de bord spune adevărul

09 feb. 2026, 17:01, Social
Ce greșeală fac pasagerii după îmbarcare. O însoțitoare de bord spune adevărul

Îmbarcarea în avion se poate transforma într-un adevărat haos și asta pentru că pasagerii fac anumite greșeli. O însoțitoare de bord a povestit despre problema des întâlnită în timpul zborurilor.

„Mulți pasageri își pun rucsacurile și gențile mici în compartimentele de deasupra scaunelor, deși acestea ar trebui plasate sub scaunul din față, dacă nu stau la un rând cu ieșire de urgență”, explică însoțitoarea de bord Maike Herder, potrivit Libertatea.

Ea adaugă că echipajul de cabină încearcă să corecteze această greșeală prin anunțuri, însă „mulți pasageri nu ascultă sau nu știu și cred că totul trebuie să meargă în compartimentele de deasupra”.

Greșeala făcută de pasageri după îmbarcare

Această greșeală aparent banală poate crea mari probleme. Compartimentele se umplu rapid, iar bagajele mai mari, care ar trebui să fie plasate acolo, ajung să fie mutate în cală.

„A face față pasagerilor poate fi destul de dificil”, spune Herder, în vârstă de 31 de ani. Ea subliniază că, împreună cu colegii săi, poate identifica potențialele surse de probleme încă de la îmbarcare.

Ce semnale de alarmă observă echipajul încă de la îmbarcare

„Ne dăm seama din primele momente, din felul în care salută, dacă o persoană ar putea crea probleme în timpul zborului. De exemplu, dacă cineva este furios din cauza întârzierilor sau are un comportament nesigur cauzat de consumul de alcool”, explică însoțitoarea de bord. „Acestea sunt semnale de avertizare pe care le transmit imediat colegilor mei de echipaj.” În astfel de cazuri, membrii echipajului comunică discret între ei.

Însoțitoarele de zbor mai spun că pot recunoaște ușor pasagerii experimentați de cei ocazionali. Cei din urmă, de exemplu, după aterizare „devin nerăbdători și se ridică înainte ca semnul centurii de siguranță să fie stins. Uneori deschid compartimentele superioare în timp ce avionul încă rulează pe pistă”, explică Herder. Aceasta subliniază importanța respectării regulilor pentru evitarea incidentelor neplăcute și pentru o călătorie mai confortabilă pentru toți pasagerii.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Preparatul care a zăpăcit TikTokul. O singură porție ajunge să coste chiar și 500 de lei în restaurant
17:44
Preparatul care a zăpăcit TikTokul. O singură porție ajunge să coste chiar și 500 de lei în restaurant
UTILE Fenomen neobișnuit în mediul online. Cuvântul căutat de români de aproape 2400 de ori, în 10 minute, în seara de 8 februarie 2026
16:14
Fenomen neobișnuit în mediul online. Cuvântul căutat de români de aproape 2400 de ori, în 10 minute, în seara de 8 februarie 2026
CONTROVERSĂ Cât costă să îți pui toți dinții în 2026, în România. Prețul poate fi „astronomic”
15:47
Cât costă să îți pui toți dinții în 2026, în România. Prețul poate fi „astronomic”
JOBURI La 44 de ani, cu diplomă universitară și o carieră sportivă la cel mai înalt nivel, nu reușește să se angajeze: „Mă duc să fac curățenie”
12:37
La 44 de ani, cu diplomă universitară și o carieră sportivă la cel mai înalt nivel, nu reușește să se angajeze: „Mă duc să fac curățenie”
Gândul de Vreme Când scăpăm de ger, viscol și polei? Meteorologii ANM au schimbat prognoza
11:42
Când scăpăm de ger, viscol și polei? Meteorologii ANM au schimbat prognoza
INEDIT Povestea meșterului rrom din Brateiu care a cucerit Viena și New York-ul cu obiecte din cupru de 7.000 de lovituri. „Mă știe lumea ca fiind căldărarul de la Calvin Klein”
07:00
Povestea meșterului rrom din Brateiu care a cucerit Viena și New York-ul cu obiecte din cupru de 7.000 de lovituri. „Mă știe lumea ca fiind căldărarul de la Calvin Klein”
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
A fost descoperită o gaură neagră care emite mai multă energie decât Steaua Morții
FLASH NEWS Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și afaceristul Daniel Bușe, trimiși în judecată în dosarul mitei la RAR
18:20
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și afaceristul Daniel Bușe, trimiși în judecată în dosarul mitei la RAR
INEDIT Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm
18:16
Plictiseală teribilă la votul în plen. Moțiunea opoziției stârnește mai mult căscat decât dezbatere. Parlamentarii stau pe telefoane sau dorm
FLASH NEWS Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat
18:07
Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat
ENERGIE Cu cât vor scădea livrările de petrol rusesc în India după sancțiunile lui Trump
17:55
Cu cât vor scădea livrările de petrol rusesc în India după sancțiunile lui Trump
EXCLUSIV România, blocată de coaliție. Cristoiu: E o chestiune de siguranță națională, de destin românesc să avem anticipate
17:45
România, blocată de coaliție. Cristoiu: E o chestiune de siguranță națională, de destin românesc să avem anticipate
SPORT Finala Cupei României la fotbal se joacă la Sibiu! Care e programul meciurilor din această săptămână
17:45
Finala Cupei României la fotbal se joacă la Sibiu! Care e programul meciurilor din această săptămână

Cele mai noi

Trimite acest link pe