România, pe locul 2 în lume la comenzile de pizza. Cine a cumpărat 396 de pizza în 2025

09 feb. 2026, 17:15, Actualitate
România, pe locul 2 în lume la comenzile de pizza

România ocupă locul doi în lume în ceea ce privește numărul comenzilor de pizza, potrivit datelor unei companii de livrare. Campion absolut la noi în țară este un bărbat din Cluj, care a comandat 396 de pizza pe parcursul anului 2025.

De Ziua Internațională a Pizzei, platforma Glovo a publicat date cu privire la consumul de pizza din România, scrie MEDIAFAX.

Cea mai aglomerată zi

Conform comenzilor plasate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, România ocupă locul al doilea la nivel mondial în clasamentul țărilor cu cele mai multe comenzi de pizza, imediat după Spania și urmată de Polonia. Totodată, la nivel regional, România se află pe primul loc în Europa de Sud-Est.

Cea mai aglomerată zi pentru comenzile de pizaa a fost 14 februarie 2025, Ziua Îndrăgostiților, când au fost comandate 18.000 de porții la nivel național.

În ceea ce privește gusturile, românii rămân fideli sortimentelor clasice, topul celor mai comandate tipuri de pizza în 2025 fiind condus de Pizza Diavola, urmată de Pizza Quattro Stagioni, Pizza Margherita, Pizza Capricciosa și Pizza Quattro Formaggi.

Cea mai mare comandă: 2.800 de lei

Titlul de „cel mai mare fan pizza” revine unui utilizator din Cluj-Napoca, care a comandat 396 de pizza pe parcursul anului trecut. De asemenea, anul 2025 a adus și un alt record, cu cea mai scumpă comandă de pizza plasată de un consumator din Arad, în valoare de peste 2.800 de lei.

Cea mai mare cerere pentru pizza a fost înregistrată în luna mai 2025, iar vineri, sâmbătă și duminică sunt zilele cu cel mai ridicat volum de comenzi.

Datele arată că cei mai mulți români preferă să consume pizza la cină, ora 19:00 fiind ora de vârf pentru comenzile de pizza.

Potrivit aceleiași analize, cele mai multe comenzi de pizza sunt livrate în București, Cluj-Napoca, Constanța, Oradea și Iași. De asemenea, 93% dintre comenzile care conțin pizza provin de la restaurante, în timp ce 7% sunt plasate din categoria supermarketuri.

