Prăbușirea susținerii pentru primarul Timișoarei, Dominic Fritz, se vede în faptul că acesta va pleca din funcție în urma validării legii ANI în Parlament, susține jurnalistul Ion Cristoiu. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de luni, cunoscutul gazetar a argumentat de ce a fost vorba de o manevră de culise, în momentul în care șeful USR a ieșit din linie. Vizionați integral emisiunea pe Youtube.

Chestionat de moderatorul emisiunii cum vede amendamentul Fritz la legea ANI, dacă a fost „cu dedicație” pentru un singur om, invitatul a comentat că este un caz clasic de aranjament politic.

Cine e în spatele legii Fritz

Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate

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„La Fritz cred că e mai complicat decât atât. Știți cum spunea Arghezi odată? Voia să scape de un politician român și i-au strecurat o sticlă de vin când ieșea dintr-un magazin din Paris. Nu e pus la cale de PSD că ăia sunt proști. Cineva vrea să scape de el. Și știți cum vrea să scape? Am luat notă că el e. Ea mai ales, și ea e. Și zice, bă, ce-i facem? Nu putem să-l dăm în gât. Cum a murit pițifelnicul ăla, senatorul ăla. N-a murit el când a fost la Kiev. Mai țineți minte? (A murit) după ce s-a întors de la Kiev. Păi și? I-au făcut funerarii naționale”.

„ N u l-a scos PSD”

În viziunea cunoscutului analist politic, cel mai probabil Dominic Fritz, cetățean german cu cetățenie română, la un moment dat a deranjat. În orice caz, a subliniat Cristoiu, PSD nu poate fi bănuit că ar fi în spatele operațiunii.

Deci te lasă, da?Se numeste bară la bară. Deci ăla-i al ălorlalți și zice, Bă, fii atent aici. Stai cuminte, da? Și probabil că el n-a stat cuminte. Nu l-a scos PSD-ul. Nu, și între noi fie spus, prea mulți agenți. Siegfried (Mureșan), neamț. Ăsta, neamț. Bolojan, neamț.

Președintele a promulgat legea ANI

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 28 august, noua lege ANI, cu tot cu așa-numitul „amendament Fritz”. Cu două zile înainte de a fi promulgată de șeful statului, legea ANI a trecut de Senat cu 106 voturi „pentru”, 19 „contra” și 0 abțineri.

În replică, Dominic Fritz a reiterat într-o postare pe rețelele sociale că partidul său nu va vota un guvern PSD. Liderul USR are la dispoziție maximum 30 de zile pentru a-și depunde mandatul de primar al municipiului Timișoara.