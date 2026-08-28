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Nicușor Dan a promulgat legea ANI. Dominic Fritz rămâne fără scaunul de primar al Timișoarei. Are 30 de zile să-și depună mandatul

Flavius Niculescu
Nicușor Dan a promulgat legea ANI. Dominic Fritz rămâne fără scaunul de primar al Timișoarei. Are 30 de zile să-și depună mandatul
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Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 28 august, noua lege ANI, cu tot cu așa-numitul „amendament Fritz”. În acest scenariu, liderul USR, Dominic Fritz are la dispoziție maximum 30 de zile pentru a-și depune mandatul de primar al municipiului Timișoara. Cu două zile înainte de a fi promulgată de șeful statului, legea ANI a trecut de Senat cu 106 voturi „pentru”, 19 „contra” și zero abțineri.

„Într-un alt context, aș fi retrimis proiectul în Parlament” / „Nu ne permitem să nu accesăm fondurile PNRR”

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale.

Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern.

Cer Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări”, a transmis vineri Nicușor Dan.

Dominic Fritz are la dispoziție 30 de zile pentru a-și depune mandatul de primar al Timișoarei / Cum se ajunge la alegeri locale parțiale

Odată promulgată de Nicușor Dan, noua lege ANI îl obligă pe Dominic Fritz să își predea, în maximum 30 de zile, mandatul de primar al Timișoarei. După aceea, interimatul va fi preluat de unul dintre viceprimari, desemnat, prin vot secret, de către Consiliul Local.

Totodată, prefectul județului Timiș trebuie să emită un ordin prin care ia act de încetarea mandatului primarului. Ulterior, Guvernul României are obligația legală de a stabili, în termen de maximum 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului, data la care vor fi organizate alegeri locale parțiale.

Comentarii 2
  • Constantin Enescu

    Mămițica mea, ce-l mai „doare de țărișoara asta pe avariatu’ de la TreiCoceni, că „Într-un alt context, aș fi retrimis proiectul în Parlament”…

  • Constantin Enescu

    Mă aștept ca useristii din toată țărișoara și bucureștenii, în general, pe lângă protestele promerdenele și profritz să organizeze și proteste pentru demiterea useristului de la TreiCoceni pentru trădarea „idealurilor” useriste!

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