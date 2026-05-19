USR şi PNL propun ca 2027 să fie „Anul României Europene”. Ce prevede această inițiativă

PNL și USR mai fac un pas împreună și propun o initiațivă prin care anul 2027 să fie declarat "Anul României Europene". Cele două partide vor și aderarea la Zona Euro

Partidele USR şi PNL propun ca 2027 să fie „Anul României Europene”. De altfel, există și propunerea ca perioada 2027 – 2037 să fie „Deceniul Consolidării Europene”. Cele două partide vor și aderarea la Zona Euro. Iată mai jos ce prevede această inițiativă.

Potrivit comunicatului transmis de USR, se dorește ca anul 2027 „să nu fie doar un moment aniversar”, ci „punctul de plecare al unui proiect naţional pentru următorii 10 ani”. Și anume, aderarea la Zona Euro, precum și „atingerea mediei europene la nivel de trai şi consolidarea rolului României în nucleul decizional al Uniunii”.

„La două decenii de la aderare, USR şi PNL propun ca anul 2027 să nu fie doar un moment aniversar, ci punctul de plecare al unui proiect naţional pentru următorii 10 ani: aderarea la Zona euro, atingerea mediei europene la nivel de trai şi consolidarea rolului României în nucleul decizional al Uniunii. Parlamentari ai USR şi PNL au depus o propunere legislativă prin care anul 2027 este instituit ca «Anul României Europene», cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, iar perioada 2027-2037 este definită ca «Deceniul Consolidării Europene»”, anunţă USR într-un comunicat.

Inițiativa, desfășurată sub sloganul „20 de ani Acasă în Europa”, își propune ca aniversarea a 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană să reprezinte nu doar un moment de bilanț, ci și punctul de plecare pentru conturarea unei direcții clare privind următorul deceniu european al țării.

Apartenența la UE, motorul princial al modernizării României în ultimii 20 de ani

Potrivit inițiatorilor, apartenența la Uniunea Europeană a fost principalul motor al modernizării României în ultimele două decenii. Ei subliniază că România a beneficiat de fonduri europene, libertatea de circulație, acces la piața unică, programe educaționale precum Erasmus, investiții în infrastructură și dezvoltare locală, precum și de modernizarea administrației publice și consolidarea statului de drept.

„Datele financiare arată dimensiunea concretă a acestui parcurs: România a primit fonduri nerambursabile de aproximativ 108,3 miliarde de euro, a contribuit la bugetul Uniunii Europene cu aproximativ 35,9 miliarde de euro şi a înregistrat un sold net pozitiv de aproximativ 72,4 miliarde de euro. Pentru fiecare euro contribuit la bugetul Uniunii Europene în ultimii 20 de ani, România a primit înapoi 3 euro.

Prin această iniţiativă, USR şi PNL propun ca următorul deceniu european al României să aibă ca obiective atingerea mediei Uniunii Europene la PIB/locuitor exprimat la paritatea puterii de cumpărare, aderarea la zona euro, valorificarea oportunităţilor din Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, consolidarea rolului României în nucleul decizional european şi întărirea securităţii la frontiera estică a Uniunii Europene”, se mai arată în comunicatul USR, potrivit news.ro.

„Următorul deceniu trebuie să însemne creşterea influenţei României în interiorul Uniunii Europene”

Ovidiu Cîmpean, deputat PNL, vicepreşedinte al Comisiei pentru Afaceri Europene, a menționat că următorii 10 ani trebuie „să însemne creşterea influenţei României în interiorul UE”. Deputatul liberal susține că trebuie să existe o „discuție strategică” în acest sens.

„După 20 de ani în care am recuperat decalaje cu sprijinul Uniunii Europene, următorul deceniu trebuie să însemne creşterea influenţei României în interiorul Uniunii Europene.

Avem nevoie de o discuţie strategică despre rolul nostru la nivel european. Aderarea la zona euro nu este o chestiune tehnică, este o decizie strategică de ancorare a României în nucleul european. Avem, totodată, datoria să fim alături de Republica Moldova, Ucraina şi statele din Balcanii de Vest pe drumul european pe care l-am parcurs noi. Extinderea Uniunii este o investiţie directă în securitatea României”, a susținut Ovidiu Cîmpean, deputat PNL, vicepreşedinte al Comisiei pentru Afaceri Europene.

„Societatea civilă a fost cea care a împins România înainte”

Propunerea legislativă evidențiază contribuția cetățenilor, a societății civile și a principalelor categorii sociale și profesionale la consolidarea parcursului european al României. Se subliniază faptul că democrația, statul de drept și integritatea publică sunt apărate atât de instituții, cât și de cetățeni. Deputatul USR Alin Stoica, co-iniţiator al proiectului, a susținut că „societatea civilă a fost cea care a împins România înainte”.

„O societate civilă activă este unul dintre cele mai importante elemente ale unei societăţi democratice autentice. Societatea civilă a fost cea care a împins România înainte, a apărat valorile fundamentale şi a reacţionat la încercarea de a transforma România într-un stat iliberal.

Trebuie să celebrăm curajul şi rezilienţa societăţii civile şi să încurajăm educaţia civică, pentru ca generaţiile viitoare să aibă claritate asupra rolului ei important pentru menţinerea unei democraţii sănătoase”, afirmă deputatul USR Alin Stoica, co-iniţiator al proiectului.

Sursă foto: colaj Gandul, Shutterstock

