Prima pagină » Actualitate » PNL, apel pe Facebook către PSD: „Să-și recunoască incapacitatea de a conduce România"

Într-o luare de poziție oficială, Partidul Național Liberal lansează un apel public către PSD, prin intermediul platformei de socializare Facebook. PNL le transmite foștilor parteneri de guvernare „să-și recunoască incapacitatea de a conduce România”.

Mai înainte, însă, PSD are obligația să înainteze o propunere pentru funcția de prim-ministru, cred liberalii.

„PSD să-și asume rezolvarea crizei politice în care a băgat țara

Redăm mai jos comunicatul de presă al PNL, un înedmn lansat pe Facebook la adresa PSD:

Partidul Național Liberal solicită PSD să-și asume rezolvarea crizei politice în care a băgat țara prin înaintarea unei propuneri concrete de prim-ministru, din rândurile propriilor membri. În condițiile în care PSD nu e capabil să ofere o astfel de variantă, cerem PSD să-și recunoască public incapacitatea de a conduce țara și să ofere spațiul necesar pentru formarea unui guvern democratic, pro-euroatlantic, fără participare PSD.

Reamintim românilor că au trecut două săptămâni de la votarea moțiunii de cenzură inițiată de PSD, iar România este ținută într-o stare de incertitudine politică din cauza lipsei totale de responsabilitate a lui Sorin Grindeanu și a celorlalți lideri ai partidului.

PSD a provocat actuala criză politică, dar refuză să își asume consecințele propriului demers. De două săptămâni, cetățenii asistă la spectacolul pesedist al fugii de răspundere, al manipulărilor și al ezitărilor.

Cum s-a comportat PSD la consultările de la Cotroceni

Constatăm că PSD a tratat consultările cu președintele României într-o manieră superficială, complet neserioasă, ignorând obligația morală și logică de a avansa un nume concret și o cale parlamentară pentru a forma viitorul guvern.

Reamintim că, în urmă cu un an de zile, PNL și-a asumat clar, atât public, cât și în consultările cu președintele României, propunerea unui premier liberal – pe Ilie Bolojan.

Atragem atenția PSD că regula democratică e simplă: atunci când înlături o soluție existentă, tu trebuie să fii următoarea soluție.

Nu este vina Partidului Național Liberal sau a premierului Ilie Bolojan că PSD e incapabil, după două săptămâni, să-și asume guvernarea și să prezinte o formulă concretă de ieșire din criză.

Cine se ascunde în spatele ideii de premier tehnocrat

În același timp, considerăm că ascunderea PSD în spatele ideii unui premier tehnocrat reprezintă o tentativă de evitare a răspunderii politice a guvernării.

România traversează o perioadă complicată și vor fi necesare noi decizii ferme pentru reducerea deficitului bugetar, eliminarea risipei, limitarea împrumuturilor externe și consolidarea economiei naționale. Un premier tehnocrat nu va avea forța politică necesară pentru a promova măsuri dificile, uneori impopulare.

Mai mult, un premier tehnocrat, cu participarea PSD la guvernare, riscă să devină doar un paravan pentru o guvernare PSD pro-privilegii și anti-reforme.

Cerem, deci, PSD să iasă din lașitate și din minciună și să-și asume public responsabilitatea pentru soluționarea crizei pe care a provocat-o”.

Patrick André de Hillerin revine cu noi argumente în favoarea transparentizării finanțării ONG-urilor și dă exemplu de manipulare și intoxicare pe temă, Georgia. Unde ONG-urile au pus presiune, ca în România, să nu treacă legea
Bilanțul vizitei lui Trump în China: Președintele SUA și Xi Jinping vor o Coreea de Nord fără arme nucleare. Liderii pregătesc o nouă reuniune
PNL și USR mai fac un pas împreună și propun o initiațivă prin care anul 2027 să fie declarat "Anul României Europene". Cele două partide vor și aderarea la Zona Euro
Alertă pentru șoferi: Site-uri false care vând roviniete online, depistate de CNAIR
Mugur Isărescu anunță inflație de 11% în iulie. Cu cât vor crește prețurile până la sfârșitul anului. „Nu sunt deloc optimist"
Cristoiu dezvăluie planul lui Nicușor Dan: „Tărăgănează consultările pentru a-l favoriza pe Bolojan"

